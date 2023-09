Salviamo la qualità dei mercati in centro

Mia madre dalla Funivia andava al Mercato delle erbe per comprare frutta e verdura di qualità e a buon prezzo. Da tempo io preferisco comprarla in periferia. In centro, i banchetti al dettaglio scarseggiano e hanno prezzi alti. I negozianti si giustificano per gli alti affitti e gli alti prezzi all’ingrosso. Bisognerebbe intervenire: il banchetto al dettaglio della frutta e verdura è un bene storico testimoniale. È cultura!

Paolo Capponcelli