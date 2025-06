"Salviamo l’ospedale". Oggi il corteo del Pd

Alle 10 di stamattina parte a Bazzano-Valsamoggia il corteo pacifico contro il ridimensionamento del pronto soccorso dell’ospedale Dossetti. Indetta dal Pd della zona Reno-Lavino-Samoggia, con lo slogan "Difendiamo il pronto soccorso di Bazzano" la manifestazione si muoverà da via Termanini (angolo piazza Garibaldi) e terminerà dopo meno di un chilometro davanti all’ospedale Dossetti. A metà strada, nel piazzale di via De Amicis (davanti alle scuole) interventi di amministratori comunali e rappresentanti sindacali, politici e cittadini. Ha superato le 8mila firme la petizione on line. "Una struttura – sottolinea l’onorevole Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia – che svolge un servizio essenziale, che deve essere tutelata e non ridimensionata. Il Pd si assuma le responsabilità. La Regione blocchi questa scelta contestata da tutti".

Nicodemo Mele