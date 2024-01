Salvini demolisce la Città 30: "Direttiva per modificarla". E ci sono gli estremi normativi

La crisi della Città 30, a nemmeno una settimana dall’avvio dei controlli e delle multe, ormai è conclamata: il ministero dei Trasporti vuole smontare, pezzo per pezzo, il provvedimento bandiera della giunta Lepore. Il Mit sta infatti "lavorando a una direttiva per chiarire e semplificare il tema dei limiti di velocità, con particolare riferimento ai centri urbani e come stabilito dal’articolo 142, comma 2, del codice della strada". In particolare l’obiettivo, spiega la nota, è trovare "un ragionevole equilibrio tra l`esigenza di garantire la sicurezza, che resta una priorità, ed evitare forzature che rischiano di generare l`effetto contrario". Il ministero guidato da Matteo Salvini, che da ormai due giorni è salito sul ring della polemica a 30 all’ora con il sindaco Matteo Lepore, "ha già portato in Conferenza unificata anche una proposta per limitare l`utilizzo degli autovelox nei centri urbani e per controllare limiti sotto i 50 all’ora, come nel caso del Comune di Bologna – continua la nota –. L`obiettivo è far utilizzare i rilevatori di velocità e introdurre le Zone 30 in zone sensibili e a rischio incidenti, anziché in modo generalizzato e quindi meno efficace se non addirittura vessatorio".

In attesa dei tavoli chiesti da Salvini e accettati da Lepore, il ministero si dice in procinto di varare un provvedimento che stoppi le fughe in avanti dei Comuni. Non solo, gli uffici tecnici del Mit starebbero anche valutando le pieghe giuridiche, la nuova direttiva sarà chiara ed ecumenica. E ci sarebbero già analisi appronfondite, quel limite "non può essere egeneralizzato" e il profilo di illegittimità, ammettono fonti del governo, sarebbe già chiaro. Alla base di tutto c’è il già citato art. 142, comma 2, che recita così: "Il ministro può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive. (...). Può anche disporre l’imposizione di limiti". Le direttiva del Mit collegata, la 777 del 2006, sarebbe stata quindi disattesa e renderebbe illegittima la delibera del Comune, aprendo in teoria la strada a richieste di intervento del ministro con esercizio del potere "sostitutivo". La direttiva del 2006 sarà ‘novata’ da quella del 2024. "E’ necessario che esistano particolari condizioni per procedere alla imposizione di limiti diversi". Tra queste condizioni ci sono anche l’assenza di marciapiedi, il movimento pedonale intenso e gli anomali restringimenti stradali.