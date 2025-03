Salvini, il tram blu non s’ha da fare: "Spaccherebbe in due Bologna. Passante? Autostrade dia risposte"

Il gazebo della Lega davanti al Nettuno è all’ombra. Quasi coperto dai cantieri che avvolgono il cuore della città, mentre nei giardini di Villa Cassarini comincia a radunarsi il corteo per l’8 marzo. A separare il blitz di Matteo Salvini sotto il Gigante e i manifestanti sui viali ci sono proprio i lavori del tram: progetto su cui il Carroccio ha organizzato la raccolta firma nel tentativo di opporsi alla costruzione della linea blu, che per il vicepremier e ministro dei Trasporti "rischia di dividere in due la città".

"Come Ministero stiamo investendo tanto per sbloccare cantieri anche a Bologna e in Emilia – sottolinea Salvini –. Ci sono alcuni progetti su cui la Lega e tanti bolognesi chiedono chiarezza: penso al tram blu, che rischia di dividere la città. Sono abituato ad ascoltare i cittadini e lo farò anche in questo caso. Poi dialogo con tutti i sindaci, anche se ogni tanto Matteo Lepore più che il dialogo preferisce altro...". Nessun incontro con il sindaco in Comune, infatti, prima del comizio.

Per Salvini "un conto sono i progetti ereditati nel Pnrr", come le linee tramviarie attualmente in costruzione, su cui "è mio dovere dare risposte, accelerare e finanziare"; un conto sono "progetti nuovi", come la linea blu per cui è da poco stato chiesto un finanziamento proprio al MiT, "che stando a tanti bolognesi rischiano di essere dannosi per Bologna". "Sono vicino ai cittadini che temono una divisione, una separazione, una frattura, un blocco della città", insiste il leghista.

Una stoccata al sindaco arriva anche sulla Città 30: "È prevista e permessa dal Codice della strada in punti pericolosi, ma fare zone a velocità ultra limitata sulla maggior parte del tessuto cittadino è un problema. Per chi lavora, per chi si muove, per chi studia, per chi produce. Serve equilibrio".

E ancora: dal Passante all’aumento dei costi per il trasporto pubblico, Salvini ne ha per tutti. "Aumentare le tasse è il contrario di quello che il Governo a livello nazionale sta facendo – commenta il vicepremier sui biglietti del bus –. Con mille fatiche stiamo lavorando per ridurre la pressione fiscale, su Bologna lascio decidere i bolognesi". "Il Passante? – attacca ancora – Bisogna capire che intenzioni ha Aspi (Autostrade per l’Italia, ndr), che parla da tempo e che fra poche settimane va a rinnovo staccando utili e dividendi per i soci di 900 milioni di euro. Bisogna capire le intenzioni non solo a Bologna, ma a Genova, sulla dorsale adriatica, sull’A1, in Liguria. Io presso perché non solo i bolognesi, ma tutti i contribuenti italiani hanno bisogno di risposte chiare".

Poi il vicepremier si è messo a distribuire volantini ai passanti con i colleghi – presente anche Lucia Borgonzoni, segretaria alla Cultura –, ha stretto la mano e abbracciato i suoi sostenitori, ha scambiato sorrisi e selfie con chi glieli ha chiesti, senza risparmiare qualche considerazione sullo scenario politico mondiale tirando in mezzo Trump, Putin, Zelensky, Macron e von der Leyen, prima di congedarsi con un "viva Bologna". Nessun contestatore si è visto di fronte al banchetto della Lega in piazza.