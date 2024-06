Salvini sull’Imam di Bologna: “Merita l’espulsione immediata”

Bologna, 19 giugno 2024 – “È noto per le frasi d'odio contro l'Occidente e gli ebrei, e ora, anziché vergognarsi, denuncia il leghista Alessandro Morelli. L'imam Zulfiqar Khan merita soltanto una richiesta di espulsione immediata dal nostro Paese”, lo scrive sui social il vicepremier e ministro Matteo Salvini.

L’imam pachistano del centro islamico Iqraa in Bolognina è finito da tempo nel mirino per i suoi sermoni che si incentrano su temi antisemiti e anti-israeliani, con plausi a organizzazioni terroristiche come Hamas ed Hezbollah. Le sue frasi sono state portate all’attenzione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi da una interrogazione parlamentare del senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei e della deputata Fdi Sara Kelany, che hanno anche sollecitato “eventuali provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale" dell’imam.

Sulla questione è intervenuto anche il console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, Marco Carrai: "Procederò a denunciare per istigazione all'odio razziale, all'omicidio e al terrorismo l'Imam di Bologna Zulfiqar Khan il quale nel corso di un sermone oltre ad appellare come pedofili e assassini gli israeliani ha testualmente detto che vanno ammazzati tutti uno per uno, senza differenza tra anziani o bambini comprese le donne incinta”.