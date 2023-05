Salvini in Prefettura "In arrivo fondi subito" E il Passante non rallenta

di Nicoletta Tempera

La prima stima parla di 700 milioni di euro di danni. E non contempla, ancora, le strade comunali, devastate dalle frane o crollate. È stato il presidente della Regione Stefano Bonaccini a presentare questo primo conto, ieri in Prefettura, alla presenza, tra gli altri, dei ministri alle Infrastrutture Matteo Salvini e dell’Interno Matteo Piantedosi. In vista del consiglio dei ministri di martedì, dove si affronterà il tema dell’emergenza Emilia-Romagna, con la premier Giorgia Meloni. Che oggi, di ritorno da Tokyo, atterrerà in regione. Ieri, intanto, a fare il punto di una situazione ancora in fieri, c’erano assieme al prefetto Attilio Visconti, l’ammiraglio Nicola Carlone, comandante generale del corpo delle Capitanerie di Porto, il comandante regionale dei vigili del fuoco Carlo Dall’Oppio, l’ad di Trenitalia Luigi Corradi, Aldo Isi di Anas, Giuseppe Strisciuglio di Rfi e l’ad di Autostrade Roberto Tomasi. Ognuno ad elencare quanto fatto, quante forze spese e quante ancora da spendere per rimettere in piedi l’Emilia-Romagna. Undici anni, esatti, dopo il terremoto. "Sui danni abbiamo stimato sulle strade provinciali oltre mezzo miliardo di euro, e mancano le strade comunali. Con Anas abbiamo stimato 100 milioni di danni e 100 con Ferrovie. Qui serve il massimo della semplificazione possibile. Siamo molto feriti ma tutti insieme, e devo ringraziare il Governo, per la vicinanza e l’aiuto, ce la faremo". La richiesta di una semplificazione delle procedure burocratiche ha trovato l’appoggio del ministro Salvini: "È chiaro che occorreranno norme straordinarie – ha spiegato – nel rispetto della trasparenza e con attenzione a evitare infiltrazioni", aggiungendo che subito il Mit stanzierà risorse per la ricostruzione delle strade nei comuni a rischio isolamento. Toccando, poi, il discorso dighe: "bloccate da troppi anni – dice –, in alcuni casi da decenni, che trattengono l’acqua quando è troppa e la lascino uscire quando manca: servono al territorio. Non ci sono dighe di destra e dighe di sinistra". Salvini ha anche auspicato, sempre nel contesto della ricostruzione, a un ritorno alle Province, "legittimamente, pienamente scelte. Conto che dal 2024 si possa ripartire con questa macchina democratica". Sul fronte di Autostrade, a chi chiedeva se l’alluvione avesse compromesso i lavori del Passante, Tomasi ha risposto: "Nessun rallentamento. Tra l’altro, il Passante è neutro dal punto di vista idraulico. Tutte le volte che facciamo un potenziamento, miglioriamo le penetrazioni idrauliche che hanno bisogno di interventi di manutenzione".

Il ministro Piantedosi, invece, ha annunciato l’arrivo di nuove forze in Prefettura, per far fronte alla gestione dell’emergenza.