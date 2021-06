dall’inviato a Rosà (Vicenza) Nicola Bianchi Piange tutto il tempo Francesca Verdini, tenuta stretta stretta dal compagno, il leader della Lega Matteo Salvini. Si abbassa la mascherina e si stropiccia gli occhi più volte anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. "Ci tenevamo a essere qui", sussurrano. Un abbraccio all’amico Domenico Merlo e alla moglie Katia, prima di prendere posto tra tutti gli...

Piange tutto il tempo Francesca Verdini, tenuta stretta stretta dal compagno, il leader della Lega Matteo Salvini. Si abbassa la mascherina e si stropiccia gli occhi più volte anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. "Ci tenevamo a essere qui", sussurrano. Un abbraccio all’amico Domenico Merlo e alla moglie Katia, prima di prendere posto tra tutti gli altri come fossero cittadini comuni. Prima di applaudire e cantare insieme a Federico Baroni, grande amico e collega di Michele – i due si sono conosciuti ad Amici – omaggiato proprio intonando una sua canzone, ’Tutto per me’.

"Vederti ridere – una strofa del testo di Mike Bird –, quanto fa bene a uno come me. Vederti ridere è tutto per me...". Poi le lacrime, il pianto a dirotto perché "Michi era l’altra metà di me".

Prima di lui, è toccato ad Alberto Bertoli, emozionatissimo, figlio di Pierangelo al quale proprio Michele aveva preso in prestito un suo grande brano: ’A Muso duro’. Alberto ha voluto dedicare parole dolcissime ai genitori del giovane artista: "Non ci sono parole per definire una madre e un padre che perdono un amatissimo figlio. Ma Michele resterà vivo con noi, tutti continueremo a cantarlo e a ricordarlo per sempre".

Mike che amava le strofe del cantautore di Sassuolo, e proprio quel brano sotto tanti aspetti lo rispecchiava: "Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Canterò le mie canzoni a tutti loro e alla fine della strada potrò dire che i miei giorni li ho vissuti".

Un guerriero, un poeta romantico, un ribelle amoroso, questo era Michele per tutti coloro che gli hanno voluto bene.

"Ti rivedo già su una spiaggia con la nonna – sussurra Sara – e a lei dico che è fortunata a sentire le canzoni in esclusiva di Michele Merlo. Avrei voluto viverti di più, proteggerti, dirti che la vita è bella. Ma ti prometto che darò un abbraccio in più, dirò un ti amo in più, ma ora ti cercherò tra le stelle".