Salvò una ragazza. Premiata in Comune

Mercoledì prossimo, 8 novembre, alle 11.30,

in Sala Rossa a palazzo d’Accursio, il sindaco Matteo Lepore consegnerà la Medaglia

al merito civico ’Giorgio Guazzaloca’ a Giulia Leone, la giovane studentessa che ha sventato una violenza ai danni di una ragazza.

Otre al sindaco saranno presenti i familiari dell’ex sindaco Guazzaloca, la moglie Egle Selmi e la figlia Grazia. La Medaglia al merito civico ’Giorgio Guazzaloca’ è una medaglia d’argento che riporta lo stemma del Comune e la dicitura

"al merito civico ‘Giorgio Guazzaloca’". L’onorificenza viene assegnata a cittadini, residenti e non residenti

in città, che per la loro attività si siano particolarmente distinti con azioni a favore della cittadinanza, divenendo un esempio virtuoso e un riferimento per l’intera comunità.