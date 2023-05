Sam Smith: "Finalmente canto la mia verità"

"La musica è la parte più vulnerabile di me, il diario dei miei pensieri oscuri" assicura Sam Smith parlando dello spettacolo con cui approda stasera all’Unipol Arena per surfare l’onda di successi come ’Too good at goodbyes’ e ’Dancing with a stranger’ ma soprattutto sul concept dell’ultima fatica discografica ’Gloria’ definita con malcelato orgoglio "una liberazione emotiva, spirituale e sessuale: il mio inno d’amore queer". Attorno alla gigantesca statua della dea Afrodite che occupa la scena, infatti, si articola uno spettacolo in tre parti dedicate ad Amore, Bellezza e Sesso con quel senso della dismisura tipico di Smith. E non potrebbe essere altrimenti davanti ad un progetto come quest’ultimo album, in cui l’idolo londinese, Oscar nel 2016 per la bondiana ’Writing’s on the wall’ inserita nella colonna sonora di ’Spectre’, accantona le inibizioni di una vita per abbandonarsi a qualcosa di (molto) più esplicito e convinto. Un ’cabaret gay’, per definirlo con le sue parole, sempre capace però di arrestarsi un passo prima dell’irreparabile come suggerito pure dal segnale sonoro che censura la parola ’shit’ nella conclusiva ’Unholy’. Tutto in una girandola di omaggi che vanno dalla Des’ree di ’I’m kissing you’ alla Donna Summer di ’I feel love’ alla Madonna di ’Human nature’. "Dopo una vita in guerra con il mio genere, ho deciso di accogliermi per quello che sono, dentro e fuori" assicura lui, 31 anni compiuti proprio ieri. "Mi sono sempre sentito di un genere non conforme, non-binary. Durante le interviste mi ritrovavo ogni giorno a dover raccontare la mia storia rendendomi conto che la narrazione creata attorno al mio personaggio era solo una piccola parte di chi sono realmente. Il successo mi ha fatto perdere il ragazzo che amavo e ha chiaramente cambiato la mia vita anche in peggio perché non posso più essere quello di prima, posso girare meno. La famiglia ha sofferto del successo, i miei genitori si sono separati. Potendo tornare indietro non so se rifarei lo stesso percorso".

Ma oggi tutto sembra essere passato. Secondo alcuni Samuel Frederick Smith sarebbe il corrispettivo maschile di Adele (a cui l’accomuna il fatto di aver vinto l’Academy Award per un tema di 007), per tutti gli altri è solo una delle più sorprendenti voci soul affiorate negli ultimi anni. "Mi piace pensare che la mia musica possa suonare dolce e melodica e che possa colpirti allo stomaco come un pugno" ammette l’eroe di ’Stay with me’, che in ’Gloria’ trova la complicità, tra gli altri di Calvin Harris, di Ed Sheeran e della tedesca Kim Petras. "Con questo quarto album ho compiuto un altro passo sulla strada per diventare l’artista dei miei sogni. I testi sono tutto tranne che soft, ma parlano con onestà di quel che vivo e quel che penso. ‘Gloria’ sembra il mio primo disco in assoluto. Mi ha fatto attraversare dei momenti bui, illuminandoli però come un faro: spero possa fare lo stesso effetto pure a chi l’ascolta".

Andrea Spinelli