Saman, chiesti cinque ergastoli: "E non dite che era trasgressiva"

"Non chiamatela ribelle". Perché Saman non era una tragressiva, ma un’adolescente che voleva vivere e amare liberamente. E per questo "è stata condannata a morte da tutta la famiglia". Una durissima requisitoria, quella della sostituta procuratrice Silvia Marzocchi, ieri, nel processo d’appello per l’omicidio di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 nelle campagne di Novellara (Reggio Emilia): il suo corpo fu trovato un anno e mezzo dopo due metri sotto terra. Requisitoria, ’spalmata’ in due udienze per un totale di sei ore e mezzo, culminata nella richiesta di ergastolo e isolamento diurno per un anno per tutti e cinque gli imputati: quindi anche i cugini della ragazza, assolti in primo grado. Si chiede così una riforma dell’impostazione della sentenza di Reggio Emilia che ha visto la condanna dei genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen all’ergastolo, dello zio Danish Hasnain a 14 anni e l’assoluzione per i due cugini, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, al momento a piede libero. Smettete, chiede la Pg, di descriverla come una "ribelle e trasgressiva in quanto desiderosa di una relazione sentimentale" o come "autrice di azioni sconsiderate", perché invece questa ragazzina è stata la vittima di "un’azione barbara e inumana".

Non va definita ribelle, ripetono anche le parti civili: "Saman non andava a scuola, anche se voleva, insisteva per studiare. Non poteva uscire. Non aveva una bici. Saman non è mai stata al mare. Era solo una ragazza che voleva vivere e amare liberamente". Invece, "visse gli ultimi giorni della sua vita all’interno di una recita – incalza la Pg – nell’inganno ordito alle sue spalle, nella finzione di serenità e affetto che nasconde il programma di ucciderla. Per non pensare poi al fatto che il 3 maggio sarebbe stata collocata in comunità, e se il caso avesse voluto che questo intervento avvenisse pochissimi giorni prima, si sarebbe salvata. È evidente – e basta guardare il video in cui scherza con la madre in cortile – che Saman non avrebbe rinunciato alla sua famiglia, non avrebbe lasciato i suoi genitori e il fratello se le avessero consentito di vivere secondo i suoi legittimi desideri". Alla base della requisitoria, la certezza che l’omicidio sia stato pianificato da tempo. Proprio sulla premeditazione insiste molto la Procura generale, elencando i diversi punti: l’atto preparatorio, il giorno prima dell’omicidio, della fossa in cui sarà sepolta, la programmazione del viaggio in Pakistan, viaggio, peraltro, tenuto nascosto ai figli. E poi il messaggio vocale della zia al nipote dal quale non traspare "nessun dolore, è una comunicazione fredda, di un affare sbrigato". Ancora, il giorno dopo l’omicidio Hasnain informa la moglie del fatto che i genitori di Saman "stanno tornando in Pakistan per sempre" e che "è stato fatto un lavoro solido". Da notare "che nessuno chiede niente, perché tutto era già scritto", perché tutti sapevano già cos’era accaduto quella notte. Per capirla, bisogna leggere questa storia con occhi diversi, secondo la Pg, che chiede alla Corte d’assise d’appello una sentenza "che non dipinga il padre come colui che si comporta come ‘qualsiasi genitore’", né la madre come una donna ’assalita da un moto di ‘prostrazione’, ma che li descriva quali freddi e insinceri pianificatori dell’omicidio della figlia".

E sul padre: "Nel momento in cui si è determinato a compiere il gesto (ucciderla, ndr), ha scelto non solo di aderire a una regola inumana e atroce, ma anche di sacrificare la vita della figlia in nome della considerazione di sé presso la famiglia e la società pakistana". A questo punto della requisitoria - e anche in altri momenti in cui si parla del suo coinvolgimento nel delitto - Shabbar scuote la testa con forza, si porta le mani al volto, si copre gli occhi. Impassibile lo zio. La madre di Saman, invece, alle ultime due udienze non si è presentata, rinunciando a comparire in aula.