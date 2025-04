Saman, il secondo grado: "Errore assolvere i cugini. Era tutto premeditato"

"Saman è stata condannata a morte da tutta la famiglia. L’omicidio era premeditato e la fossa è stata scavata prima, nessun dubbio". Dieci ore di udienza, di cui cinque solo di requisitoria della Procura generale nella quinta tappa del processo d’Appello a Bologna per l’omicidio di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 nelle campagne di Novellara. La sostituta procuratrice generale Silvia Marzocchi fa ascoltare un vocale che la ragazza inviò al fidanzato e la voce triste e dolce della ragazza si diffonde in aula. Come un monito ai presenti, che hanno il compito di arrivare alla verità su quanto accaduto quella notte in casa Abbas.

In primo grado a Reggio, i genitori – la madre Nazia Shaheen (che stavolta ha rinunciato a comparire e non si è presentata in aula) e il padre Shabbar – sono stati condannati all’ergastolo per l’omicidio della figlia, mentre lo zio Danish Hasnain a 14 anni. Assolti, invece, i due cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz. La requisitoria della Procura generale (non terminata ieri, si riprenderà lunedì pomeriggio, quando si arriverà alle richieste di condanna, davanti alla Corte d’Assise d’Appello presieduta dal giudice Domenico Stigliano, è un flusso inarrestabile, a tratti emozionante, pieno di dettagli, precisazioni. E certezze.

"È stato un errore assolvere i due cugini. Il litigio, l’esplosione d’ira di quella sera: tutta una messinscena – dice la Pg –. La fossa è stata scavata il giorno prima dell’omicidio". E ancora: "La critica che si muove alla sentenza attiene all’associazione di Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz (i cugini, appunto) e all’esclusione delle aggravanti – prosegue la Pg –, a cui la Corte di Reggio perviene eliminando prove assolutamente decisive, travisando le dichiarazioni di testimoni, discostandosi dagli accertamenti peritali, fino a costruire uno scenario che offusca la realtà, che è purtroppo più basilare, nella sua drammaticità".

La Procura generale non usa mezzi termini: si doveva osare qualcosa in più per rendere giustizia a una giovane, la cui vita è stata stroncata quella notte e per opera di chi le era più vicino.

"Più parole avrebbero dovuto essere scritte per restituire l’umanità, l’atrocità, il contesto e la modalità dell’uccisione di questa povera ragazza", sottolinea Marzocchi. Diversi i rilievi mossi alla sentenza di primo grado, ad esempio "la negazione, al video del 29 aprile 2021 dalle 19 circa in poi, del valore di prova del concorso in omicidio premeditato, e l’inesatta lettura delle dichiarazioni testimoniali e delle perizie".

Sul video in questione, che secondo l’accusa rappresenta la prova del fatto che l’omicidio fosse premeditato, si è poi soffermata la pm reggiana Maria Rita Pantani. Secondo Pantani, il video, in cui si vedono lo zio di Saman, Danish Hasnain, e i due cugini con delle pale, dimostra "al di là di ogni ragionevole dubbio" che i tre quel giorno "hanno scavato la fossa" in cui poi fu seppellita la ragazza. La Pg Marzocchi ha sostenuto con forza l’ipotesi della premeditazione, respingendo invece la convinzione, espressa dai giudici di primo grado, che la decisione di uccidere Saman sia stata presa la sera stessa del delitto. La Corte d’Assise reggiana avrebbe "trascurato tutti i segnali dell’ineluttabilità del destino di Saman". Marzocchi si sofferma proprio sul fatto che la decisione di ucciderla non poteva essere il frutto "dell’arrabbiatura di una notte" e dice che "i giudici di primo grado hanno sottovalutato la mentalità che ha portato all’uccisione, un contesto, cioè, incompatibile con il sorgere improvviso di un proposito omicidiario". La Pg si chiede infatti: "Cosa c’entra l’arrabbiatura di un momento con i concetti di rispetto delle regole, del disonore?"

Per uno scatto d’ira improvviso, "una figlia che disubbidisce la si chiude in casa, le si toglie il telefono, e così via, ma non la si uccide. Invece, Saman viene condannata a morte da tutta la famiglia". Marzocchi si sofferma anche sulla figura del fratello di Saman, che ha accusato i familiari e che i giudici di primo grado hanno ritenuto inattendibile. Secondo la sostituta Pg, invece, il giovane, parte civile nel processo, avrebbe "raccontato le cose come stanno", e sarebbe quindi da ritenere attendibile.

E ieri, in aula, è andata in scena anche una ’guerra’ tra periti, al centro della discussione la fossa in cui è stata sepolta Saman, mentre lo zio di Saman ha reso dichiarazioni spontanee. Prima è stato sentito il perito archeologo forense Dominic Salsarola, afferma che a deporre la salma di Saman nella fossa devono essere state almeno due persone. Nell’audizione, Salsarola ricostruisce come la salma della giovane sia stata come adagiata "in modo particolarmente ordinato, in posizione supina, con lo sguardo rivolto verso il cielo, le braccia spostate verso destra". Deposta, "quasi con rispetto, anche se rispetto forse non è la parola giusta. Come un defunto normale", ha spiegato ancora il perito, che ha analizzato lo scavo nel casolare diroccato. La vittima, prosegue Salsarola, "è stata calata, non buttata" ed è molto difficile che a farlo in quel modo possa essere stata una persona da sola. Invece Pier Matteo Barone, consulente di parte per i difensori dei cugini, ha detto che deve essere stata "almeno una persona".

Hasnain parla in aula e sottolinea che "quando (i cugini, ndr) scavavano ero presente, ma quando l’hanno sepolta non ero più lì. Mi hanno chiesto di aiutarli e io mi sono rifiutato. Ad alta voce ho detto di no, loro mi hanno detto di abbassare la voce e hanno ripreso in silenzio. Si sono allontanati con la salma e non ho visto come l’hanno sepolta. Sono andato a casa, ero molto provato, sono stato un quarto d’ora, venti minuti a piangere. Dopo sono arrivati anche loro e abbiamo dormito tutta la notte". Ma nelle precedenti dichiarazioni, gli è stato fatto notare, aveva raccontato di averli aiutati a spostare la terra: "Sì ho solo spostato la terra", ha risposto. L’obiettivo delle dichiarazioni spontanee era di far valutare al perito la "compatibilità" del racconto di Hasnain con le analisi fatte: Salsarola ha detto che il racconto dello zio di Saman era "molto aderente".

"Sulla dinamica relativa all’occultamento di cadavere – commenta Liborio Cataliotti, avvocato dello zio – è stata riscontrata dal perito nominato dalla Corte d’Assise d’Appello. Prima parla il perito, poi Danish ribadisce la propria versione arricchendola, spiegando particolari che non aveva rilevato (la luce che proveniva dalla casa di fronte quella sera, ad esempio), poi viene richiamato il perito Salsarola che dice ‘Sì, il suo racconto è compatibile’. Questo rende credibile quantomeno questo segmento del fatto narrato da Danish, contiene una chiamata di reità, accusa altre due persone, offre un riscontro probatorio".