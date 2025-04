Saman, le nuove richieste: "Fu condannata a morte: ergastolo a tutti i familiari"

C’era calma apparente in quei giorni di primavera, in casa Abbas. Tutti la coccolavano e le sorridevano. E intanto studiavano un piano per ucciderla. Questo il pensiero della Procura generale, che ieri, nel processo d’appello a Bologna per l’omicidio di Saman, la 18enne di origine pakistana uccisa nelle campagne di Novellara nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio, ha chiesto la condanna all’ergastolo e all’isolamento diurno per un anno, riformando così l’impostazione della sentenza di primo grado, per tutti e cinque gli imputati: i genitori – il padre Shabbar e Nazia Shaheen, già condannati alla massima pena in prima grado –, lo zio Danish Hasnain, condannato a 14 anni, e i due cugini, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, assolti e al momento a piede libero.

Saman "visse gli ultimi giorni della sua vita all’interno di una recita – le conclusioni della requisitoria (iniziata nell’udienza di venerdì scorso e terminata ieri, per circa sei ore e mezzo totali) della sostituta procuratrice generale Silvia Marzocchi, affiancata dalla pm reggiana Maria Rita Pantani –, nell’inganno ordito alle sue spalle, nella finzione di serenità e affetto che nasconde il programma di ucciderla. Per non pensare poi al fatto che il 3 maggio Saman sarebbe stata collocata in comunità – ha fatto notare Marzocchi –, e se il caso avesse voluto che questo intervento avvenisse pochissimi giorni prima, si sarebbe salvata. È evidente – e basta guardare il video in cui scherza con la madre in cortile – che Saman non avrebbe rinunciato alla sua famiglia, non avrebbe lasciato i suoi genitori e il fratello se le avessero consentito di vivere secondo i suoi legittimi desideri". E, a proposito di questo, basta descriverla come una "ribelle e trasgressiva in quanto desiderosa di una relazione sentimentale, autrice di azioni sconsiderate", perché è stata la vittima di "un’azione barbara e inumana, compiuta in esecuzione della sua condanna a morte da parte di tutti i suoi familiari". Non era una ribelle, hanno sottolineato anche le parti civili: "Saman non andava a scuola, non aveva una bici. Saman non è mai stata al mare. Era solo una ragazza che voleva vivere e amare liberamente".

La Procura generale, ieri, ha duramente criticato la decisione della Corte di assise di Reggio Emilia, che a dicembre 2023 ha condannato all’ergastolo solo i genitori e a 14 anni lo zio, lasciando liberi i cugini. Riguardo i genitori, si chiede ora una sentenza "che non dipinga il padre come colui che si comporta come ‘qualsiasi genitore’", né la madre come una donna "assalita da un moto di ‘prostrazione’" ma che li descriva quali "freddi e insinceri pianificatori dell’omicidio della figlia".

E sul padre: "Nel momento in cui si è determinato a compiere il gesto (ucciderla, ndr), ha scelto non solo di aderire a una regola inumana e atroce – incalza la Procura generale –, ma anche di sacrificare la vita della figlia in nome della considerazione di sé presso la famiglia e la società pakistana". A questo punto della requisitoria - e anche in altri momenti in cui si parla di lui e del suo coinvolgimento nel delitto - il padre di Saman scuote la testa con forza, si porta le mani al volto, si copre gli occhi.

Alla base della requisitoria, la certezza che l’omicidio sia stato pianificato da tempo e proprio sulla premeditazione Marzocchi insiste a lungo: "La buca scavata, prima di tutto – ha sottolineato –, l’atto preparatorio dello scavo della fossa: i tre il giorno prima dell’omicidio stavano andando a scavare la buca" e quel video del 29 aprile ne è la prova. In secondo luogo, "gli sgrotti della fossa" e "le pale diverse" e poi la programmazione del viaggio in Pakistan. E ancora, il fatto che il viaggio fosse stato nascosto ai figli. "Perché nasconderlo, se si va a trovare un parente malato?" E poi "il fratello di Saman alle 00.21 di quella notte ha la foto di pin e della carta del padre". C’è anche il messaggio vocale della zia al nipote. "Alle 23.06 del primo maggio gli chiede come sta e di non dire nulla: come mai è la zia a dire al ragazzo cosa deve dire? Come fa a sapere di fatti di cui non dovrebbe sapere nulla?" E poi, "non c’è nessuno dolore, è una comunicazione fredda", quella "di un affare sbrigato". E, secondo la Procura generale, questa è un’altra prova che se ne era parlato ampiamente in famiglia. Non basta: il giorno dopo l’omicidio, "Hasnain informa con dei messaggi sua moglie del fatto che i genitori di Saman stanno ’tornando in Pakistan per sempre’ e aggiunge che "è stato fatto un lavoro solido". E "non ti so dire quanto sto tremando ora". La Pg ha sottolineato che la moglie "sapeva già dell’omicidio, senza che nessuno glie l’avesse raccontato". . E poi, la messinscena del "finto litigio di quella sera". E ancora, continua Marzocchi, "nessuno chiede niente, perché tutto era già scritto".

Riguardo poi il fratello di Saman, minorenne all’epoca dell’omicidio, la Pg ha sottolineato che "dice la verità, sulle questioni fondamentali non si è mai contraddetto e non aveva alcun interesse a deporre contro i suoi familiari". E poi, ha sostenuto che è stato "sacrificato". Dopo l’omicidio, "tutti lo hanno perseguitato e gli hanno chiesto di coprire le responsabilità". A quel ragazzino, che ha visto uccidere la sorella sotto gli occhi impassibili dei genitori" è stato "chiesto di immolarsi", e lui "prima ha cercato di sottrarsi, poi ha deciso di raccontare quello che sapeva".

"La richiesta di ergastolo per tutti è una non notizia, niente di nuovo sotto il sole per i genitori – il commento del suo avvocato, Simone Servillo –, in più c’è la richiesta relativa all’isolamento diurno, una nota di colore". Alle ultime due udienze, Nazia Shaheen non si è presentata, rinunciando a comparire: "Si sentiva molto stanca e spossata – spiega Servillo –, ma sarà presente alle prossime due udienze, del 16 e del 18", quando parleranno gli avvocati difensori degli imputati: oltre a Servillo, toccherà a Sheila Foti per il padre, Liborio Cataliotti per lo zio, Luigi Scarcella e Mariagrazia Petrelli per i due cugini.

Al termine dell’udienza precedente, ha risuonato in aula la voce di Saman, in un suo vocale: "Lei dice di averli sentiti dire che devono finire il lavoro, cioè devono ucciderla. E il tono lo abbiamo sentito tutti e abbiamo sentito anche il profondo sospiro per la grande angoscia della giovane" in quei momenti. "Come facciamo a dire che non c’è traccia di quel vocale, se il telefono della madre di Saman non è mai stato trovato? Ma di quali altre prove abbiamo bisogno?"