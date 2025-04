Saman, quattro ergastoli: "Uccisa da tutta la famiglia". Condannati anche i cugini

A nulla è valso l’appello disperato dei cugini di Saman alla Corte d’Assise d’Appello, subito prima della sentenza. Quasi una preghiera. "Siamo innocenti, quella sera dormivamo. Non c’entriamo niente con questa storia e con questa famiglia". Il verdetto arriva ieri alle 20.30, dopo due ore e tre quarti di Camera di consiglio nel processo di secondo grado per l’omicidio della 18enne di origine pakistana uccisa nelle campagne di Novellara (Reggio Emilia) nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021. "È stata condannata a morte da tutta la famiglia", erano state le parole ferme della Procura generale che aveva chiesto l’ergastolo per tutti e cinque gli imputati. E la Corte, presieduta dal giudice Domenica Stigliano, non solo sposa questa tesi, va oltre: condanna all’ergastolo i due cugini, Ikram Ijaz e Noman Ulhak, che in primo grado erano stati assolti, conferma la condanna per i genitori, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen e alza la pena da 14 a 22 anni di reclusione per lo zio Danish Hasnain, che ha fatto trovare il corpo della nipote. Non basta: sono state riconosciute anche le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, escluse dalla sentenza di Reggio Emilia.

Lacrime, abbracci, sollievo, subito dopo la lettura del dispositivo, nella parte dell’aula dove gravita chi rappresenta l’accusa. Dall’altra parte dell’aula, invece, la mamma di Saman non riesce ad alzarsi. Sconvolta, come paralizzata, resta seduta a lungo, circondata dalle guardie della penitenziaria, e parla con il suo avvocato. Non accetta soprattutto la condanna ai cugini, a cui è molto legata, e dice che è impossibile che quei due siano in qualche modo responsabili di quanto accaduto alla figlia. "Una sentenza ingiusta assolutamente ingiusta, anzi inconcepibile – commenta a caldo Luigi Scarcella, avvocato di Noman Ulhak –, attendo le motivazioni e faremo ricorso in Cassazione, fiduciosi di avere ragione".

Poco prima della sentenza, una sorta di protesta silenziosa si fa largo nell’aula: avvocatesse di parte civile, cittadine, l’ex sindaca di Novellara Elena Carletti, rappresentanti di associazioni, avevano esposto un cartello scritto in lingua urdu e, sotto, in italiano: "Se domani tocca a me voglio essere l’ultima".

Saman, uccisa da chi le era più vicino, è diventata simbolo involontario di libertà. Si faceva chiamare ’Italiangirl’ sui social, non accettava le regole e le tradizioni delle sue origini, voleva "essere libera di amare e vivere come voleva", aveva sottolineato la pg Silvia Marzocchi nella requisitoria, e non sposare un parente in patria in un matrimonio combinato, non girare con il velo.

"I genitori non ammazzano le figlie. Saman era la mia luce", dice il padre, tramite il suo avvocato. I giudici, però, non gli credono. Ora, "giustizia è fatta", commenta qualche avvocato delle parti civili. Ma una nebbia fittissima resta ancora su questa storia triste. Molti i punti che non sono mai stati chiariti: chi ha ucciso la ragazza, chi ha visto cosa, chi mente e chi, invece, ha sempre detto la verità. Interrogativi sospesi, nonostante una sentenza durissima.