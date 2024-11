Sambro, Idice, Zena e Lavino. I cantieri sui fiumi del disastro

Procedono senza sosta gli interventi di messa in sicurezza delle aree colpite dal maltempo: sull’argine del torrente Quaderna a San Salvatore di Medicina, sul Sillaro e a Portonovo di Medicina il ripristino si è ormai concluso. Ancora in corso i lavori nel tratto franato a Cà di Sotto di San Benedetto Val di Sambro. Prossimo obiettivo: la riapertura del torrente Sambro e la riparazione delle opere idrauliche del Lavino e del Savena Abbandonato. Ritmi serrati che hanno permesso, osserva la comissaria per l’emergenza Irene Priolo, "di ridurre al massimo i disagi dovuti alle pesanti ondate di maltempo di queste settimane. La messa in sicurezza del territorio resta la nostra priorità".

Per quanto riguarda la situazione dei singoli cantieri, le proporzioni del dissesto di località Ca’ di Sotto a San Benedetto sono stimate in 25 milioni di metri cubi di terra, mentre sul Sambro le elettropompe sono costantemente in funzione. L’argine del Quaderna a Medicina è già ricostruito e in sicurezza da alcuni giorni, mentre si procede a sistemare le ultime scarpate. Ci sono stati progressi anche nei cantieri aperti sull’Idice: alla Motta, fra Budrio e Molinella, è stato ripristinato l’argine, in via Del Fiume a San Lazzaro è iniziata la messa in posa del cantiere per proteggere l’abitato, sulla briglia di Pizzocalvo il cantiere è terminato. Procedono gli altri lavori sulle briglie a Sassonero di Monterenzio e e Ca’ di Bazzone. Nel territorio di Pianoro e San Lazzaro è il torrente Zena ad essere oggetto di diversi interventi: alla rimozione dei detriti legnosi presenti nel corso d’acqua si aggiungono il taglio della vegetazione a rischio di crollo e la risistemazione della sponda erosa nei pressi del lago dei Castori onde evitare lo sversamento delle acque nel torrente. Tuttora in corso la risagomatura dell’alveo per ricostituire la normale sezione di deflusso nel corso d’acqua. Nella zona del Sillaro, chiusi i lavori a valle di via Merlo a Imola e quelli sulla rotta a monte del ponte Portonovo di Medicina.

Nei pressi di Castel Guelfo, si sono da poco conclusi i rilievi topografici a cui seguirà la risagomatura con scavi e riporti dei ponti Dozza e Bettola. Nel quadrante occidentale della provincia, invece, gli interventi sul torrente Lavino si stanno sviluppando sia nell’area di pianura sia nel tratto collinare. A valle è in corso la riparazione del paramento esterno degli argini maestri fra la Persicetana e la ferrovia Bologna-Verona. In collina invece gli interventi interessano i torrenti Lavino, Samoggia e Ghiaia. A Sasso Marconi i lavori procedono sul torrente Olivetta: già ricostruita la percorribilità di via Sant’Anna e in conclusione quella di via Boschi. Infine, sul rio Marzatore a Monteveglio, stanno per iniziare i lavori per il ripristino dell’alveo.

Ludovico Baviera