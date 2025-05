Samp, fatturato oltre i 60 milioni. Alla guida c’è il manager Baettig

Il percorso di crescita di Samp, azienda di Bentivoglio, dalla lunga tradizione e leader globale nella produzione di macchine per la lavorazione di fili e cavi, non rallenta. Il gruppo, acquisito nel 2021 da HVD Partners, conferma l’andamento positivo degli ultimi anni, chiudendo il 2024 con un fatturato consolidato di 60,5 milioni di euro (in crescita rispetto ai 45 milioni del 2023) e un utile netto superiore a 1,7 milioni di euro. Anche l’organico si rafforza: Samp conta su circa 250 persone a livello globale (di cui 115 dipendenti nella sede di Bentivoglio). Oggi Samp entra in una nuova fase sotto la guida di Marcel Baettig. Manager di lunga esperienza internazionale, Baettig ha costruito la propria carriera nel campo dell’ingegneria di precisione e della tecnologia industriale. Prima di approdare in Samp, ha ricoperto ruoli dirigenziali in gruppi internazionali. "La nostra priorità è garantire continuità e stabilità al percorso di sviluppo degli ultimi anni – sottolinea Baettig – . La chiave è il rapporto coi clienti. Stiamo lavorando per rafforzare il servizio post-vendita, migliorare l’efficienza operativa e ottimizzare l’integrazione tra i processi produttivi".

z. p.