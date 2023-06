Samp riparte a razzo: il fatturato raddoppia

La grande ripartenza della Samp: fatturato più che raddoppiato nel 2022 (29,3 milioni di euro), record di nuove assunzioni (31), ordinativi in crescita. Da Bentivoglio alla conquista dei mercati internazionali Con indici tutti positivi e un numero record di nuove assunzioni, Samp Srl si lascia alle spalle le incertezze degli anni tra il 2019 e il 2021, derivanti dal fallimento del Gruppo Industriale Maccaferri e dagli effetti concomitanti della pandemia.

Il Gruppo Svizzero Hvd Partners, tramite la Hvd oggi Samp s.r.l., ha rilevato dalla procedura di concordato preventivo nel luglio 2021 il ramo di azienda comprendente la proprietà intellettuale, i marchi e il know - how, e il personale di Sampsistemi, appartenente allo storico Gruppo multinazionale bolognese. Samp continua con successo nel business che l’ha resa uno dei leader globali del suo settore: l’ideazione e realizzazione di macchine di precisione innovative e ad alte prestazioni che vengono fornite, compresi ricambi e servizi di assistenza, alle principali aziende mondiali che producono fili e cavi elettrici in rame e alluminio. Il numero dei nuovi assunti, 31, testimonia la volontà non solo di ripartire, ma di svilupparsi oltre i livelli precedenti alla crisi. Da ottobre 2021 ad oggi l’organico è cresciuto di oltre il 60%, passando dai 57 dipendenti originari agli 88 dipendenti di inizio aprile 2023, e ulteriori ingressi sono in programma a breve termine. Oggi a livello globale il gruppo conta circa 200 collaboratori. Recente è poi l’accordo tra Samp e l’azienda belga Gauder & Co. che consente a Samp di avvalersi della tecnologia Pourtier per la produzione di macchine rotanti di bassa e media tensione.

"Dopo l’acquisizione da parte di Hvd Partners, Samp non solo ha potuto conservare collaboratori e clienti storici ma in pochissimo tempo è riuscita a proporre un percorso di crescita e sviluppo che si sta già concretizzando – afferma Teodoro Ceglia (nella foto), amministratore delegato –. Non è da tutti vedere un incremento di oltre un terzo del proprio personale in pochi mesi. È di aiuto l’ottimo rapporto con i sindacati: la collaborazione reciproca è stata fondamentale per affrontare il rilancio dopo il subentro della nuova proprietà. Già nel corso del 2022 abbiamo raggiunto un’intesa con i sindacati per un piano di straordinari incentivati per far fronte al soprannumero di ordini ricevuti. Le tante assunzioni degli ultimi mesi sono la conferma di un impegno serio per la crescita e una garanzia per i tanti clienti storici di Samp".

Zoe Pederzini