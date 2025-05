Samuel e dj set Editors. Una grande festa di piazza

La musica torna a essere protagonista sotto le Due Torri con il concertone di oggi in piazza Maggiore. Evento simbolo di festa, partecipazione e impegno. Anche quest’anno la piazza del Primo Maggio si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, pronta ad accogliere migliaia di persone per la lunga maratona musicale, dalle 16 a mezzanotte. Il claim scelto è Una grande festa di piazza, un invito all’incontro, alla condivisione e alla celebrazione dei diritti attraverso la musica. Un vero e proprio viaggio musicale che spazierà tra sonorità afro, hip-hop, neo-soul, rock e sperimentazione, in un equilibrio tra grandi nomi della scena nazionale e internazionale e giovani talenti emergenti.

Tra gli ospiti più attesi, spiccano gli Editors, band britannica tra le più apprezzate nel panorama indie-rock, noti per brani cult come Munich, Papillon e Heart Attack. Per l’occasione, i membri Russell Leetch ed Elliott Lion Williams si esibiranno in un dj set. Quello di Samuel è un altro nome di punta: storico frontman dei Subsonica, oggi anche affermato dj e produttore, protagonista dei club più importanti della scena elettronica. Ma il concertone sarà anche una vetrina per la musica emergente, con artisti e progetti che raccontano la vitalità e la diversità del panorama contemporaneo. Sul palco salirà Subconscio, progetto del musicista bolognese Giulio Campaniello, che fonde in modo originale neo soul, elettronica e rap; Yana C (Cristiana Cattaneo), già corista per artisti del calibro di Damiano David, Elodie e Rose Villain, che ora porta avanti un progetto tutto suo. Ci saranno poi voci nuove come Liccia, cantautore calabrese di stanza a Bologna, e Rea, classe 2003, che ha già fatto parlare di sé per le sue partecipazioni televisive e per aver aperto il tour di Russell Crowe. In programma anche l’esibizione di Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo, che con la sua musica continua a raccontare storie di vita e impegno civile. A completare il cast, la rock-blues band Camelot; i Poche Spanne; la cantautrice e produttrice Effedi, rappresentante della nuova scena bolognese; i Sunktide, giovani promesse nate nel quartiere San Donato. E ancora: l’Andrea Abbadia Quartet; il jazzista Joe Allotta; il collettivo folk-punk Il Parto delle Nuvole Pesanti; Fill Koi & Gian Flores, che mescolano rap e pianoforte; i Terza Classe, con il loro folk-rock dal forte messaggio sociale. L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito. Il concertone sarà trasmesso in diretta televisiva sul canale 11 in Emilia-Romagna e sul canale 518 di Sky. Per chi non potrà essere in piazza, sarà possibile seguirlo anche in radio, su Radio Città Fujiko (frequenza 103.1 fm e streaming su radiocittafujiko.it), oppure online su bolognaindiretta.it.