Samuele Bersani sul palco per riabbracciare i suoi fan

In seguito al rinvio del concerto inizialmente previsto per il 15 aprile scorso, a causa di uno stato influenzale dell’artista, Samuele Bersani & Orchestra saranno in scena stasera al Teatro EuropAuditorium. "Mi sono preso un virus influenzale, ho 39 di febbre e sto completamente senza voce. Sappiate che mi piange il cuore". Così l’artista aveva annunciato su Instagram il forfait del 15 aprile, una data a cui teneva in modo particolare perché segnava il suo ritorno ai concerti dopo lo stop dell’anno scorso dovuto a problemi di salute. Finalmente dunque stasera Samuele Bersani torna dai suoi fan, per un abbraccio da troppo rimandato.

Lo spettacolo è un viaggio attraverso la carriera dell’artista con un programma che spazia dai suoi grandi successi ai brani più recenti, tutti rivisitati e riarrangiati in chiave orchestrale. I suoni dell’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, si uniscono e si mescolano con quelli della sua band e, procedendo insieme, aggiungono un nuovo fascino visionario alle sue già sorprendenti composizioni, creando atmosfere coinvolgenti e momenti di grande intensità emotiva.

La scaletta copre infatti diverse sfaccettature del suo repertorio, dalle grandi hit fino ai brani del suo ultimo lavoro ’Cinema Samuele’, che si è portato a casa la quinta Targa Tenco, a conferma di un percorso artistico che si è sempre tenuto lontano dalla banalità e che, come dimostra il tour con l’Orchestra, punta alla crescita: una qualità che, ha contribuito a conquistargli schiere di fan, un pubblico che ai suoi concerti cerca emozione, impegno ed è sempre pronto a lasciarsi sorprendere.