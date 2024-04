Samuele Bersani torna sul palco

Samuele Bersani torna a Bologna, al Teatro Europauditorium, questa sera alle 21, per la seconda delle due date sold-out, accompagnato dalla Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno.

In ’Samuele Bersani & Orchestra - Tour Indoor 2024’, il cantautore ripropone i suoi brani in chiave orchestrale dandogli in questo modo un nuovo slancio interpretativo e musicale. Una scaletta in parte ancora inedita coprirà diverse sfaccettature del suo repertorio trentennale: dalle grandi hit fino ai brani del suo ultimo album ’Cinema Samuele’ (vincitore della sua quinta Targa Tenco, se ci fosse bisogno di ribadire la qualità di questo artista). Uno spettacolo che gravita intorno a una formazione di 36 strumentisti.

E l’inizio del concerto è proprio nel segno dell’omaggio doveroso al suo ‘padre’ artistico, Lucio Dalla, con ‘Mostro’, piccola favola sull’incomunicabilità, lo stesso brano con il quale apriva il ’Cambio Tour’ nel 1991, suo vero, primo incontro con il pubblico. Da allora sono molti i suoi successi, intervallati da un desiderio di raccontarsi, di intrattenere, che sicuramente nella ‘sua Bologna’, sarà ancora più forte, di stabilire una relazione più profonda di quanto nel pop non accada abitualmente con gli ascoltatori. Rivelando per l’autore di ’Chicco e Spillo’ una capacità di comunicare non solo con lo strumento della musica, che è quasi scomparsa dagli orizzonti dei nuovi protagonisti della canzone. Le note dell’Orchestra e l’andamento vorticoso e imponente degli archi si intrecceranno, supporteranno e spingeranno la musica viscerale dell’artista, aumentandone le dinamiche di volume e di emozioni, i pieni e i vuoti, guidando il pubblico in questo inatteso e meraviglioso viaggio sonoro. Un viaggio in cui non mancherà tanto spazio per i tanto spazio per i bis, da ’Il pescatore di asterischi’ a ’Chiedimi se sono felice’.