San Carlo, presto l’asfaltatura: "Ma solo nel tratto comunale"

L’asfaltatura del tratto di via Cova-San Carlo dalla via Emilia fino al cavalcavia entro fine anno, e, a meno di novità non previste al momento nei cronoprogrammi della Città Metropolitana, nessun rifacimento del manto stradale nel tratto che porta invece all’uscita dell’A14 né nell’anno in corso, né nel 2026. E’ quanto emerge a seguito di un’interpellanza a risposta scritta presentata a inizio luglio dal capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Giovanni Bottiglieri. Una richiesta portata avanti anche dal capogruppo in Città Metropolitana, Nicolas Vacchi: "Non è una semplice richiesta di informazioni, ma un atto di denuncia di una situazione che persiste da troppo tempo", ci tiene a sottolineare il meloniano. Bottiglieri e Vacchi partono da quello che ritengono "un dato di fatto incontrovertibile e sotto gli occhi di tutti: via Cova e via San Carlo, ovvero l’arteria che parte dalla nuova rotonda via Emilia-via Roma e prosegue fino oltre lo svincolo autostradale, sono in condizioni indegne per una città che vuole definirsi civile".

"Le strade – illustrano i consiglieri – sono un susseguirsi di buche e avvallamenti che non rappresentano più un semplice disagio, ma un pericolo quotidiano per automobilisti e motociclisti". Nella risposta scritta giunta negli ultimi giorni, il Comune ha fatto sapere che "nel tratto di competenza tra la nuova rotatoria e quella provvisoria ‘Comellini’ verrà eseguita la manutenzione straordinaria della pavimentazione entro la presente annualità, probabilmente entro la prima quindicina di ottobre". Aggiunge nella risposta, il Comune, che "la Città Metropolitana di Bologna non ha previsto interventi sul tratto di via San Carlo per l’annualità 2026".

Claudio Bolognesi