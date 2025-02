San Colombano, il museo che risuona di antico

E adesso tocca a quel gioiello prezioso e nascosto che è l’ex chiesa di San Colombano, ovvero al ‘tempio della musica’ (per citare una definizione della presidente della Fondazione Carisbo Patrizia Pasini) che accoglie la prestigiosa collezione di strumenti antichi donata da Luigi Ferdinando Tagliavini. Ma che rappresenta anche una testimonianza storica e artistica di grande pregio. Dopo la valorizzazione di Palazzo Fava, con la mostra tuttora in corso di Ai Weiwei, e il riallestimento degli spazi museali di Santa Maria della Vita, Opera Laboratori prosegue il proprio impegno sul patrimonio di Genus Bononiae rilanciando un luogo culturale per eccellenza che vuole essere anche centro di ricerca e produzione musicale.

Ha ragione l’amministratore unico di Genus Bononiae Renzo Servadei a parlare di una grande operazione di rilancio e fa bene il responsabile delle gestioni museali di Opera Laboratori Luigi Mammoccio a citare il termine ripartenza. Perché il rinnovamento di San Colombano muove intanto dalla ridefinizione di un percorso che diventa inclusivo e accessibile a un pubblico eterogeneo con la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali. Grazie a un bando e ai conseguenti fondi del Pnrr sono stati infatti introdotti pannelli esplicativi, didascalie ottimizzate, mappe e schede tattili dedicate alla fruizione del patrimonio artistico e architettonico del museo.

Una scheda tattile rivolta ai non vedenti è stata realizzata, ad esempio, per il dipinto murale attribuito a Giunta Pisano (o alla sua scuola) tornato alla luce nel 2007 con quei lavori di restauro della chiesa che portarono alla scoperta della cripta. Le novità sono parecchie. Intanto è stata creata una App per offrire un percorso interattivo che integra contenuti audio e testuali consentendo l’ascolto degli strumenti della collezione tramite vari tipi di cuffie. E poi, grazie alla collaborazione con il dipartimento di Ingegneria, è stata messa a punto una tastiera aumentata per selezionare digitalmente il suono di strumenti storici. E ancora sono stati realizzati tre modellini di strumenti antichi stampati in 3D e due modelli in legno di meccaniche, uno di clavicembalo e uno di pianoforte, per consentire ai visitatori un’esperienza tattile.

Non mancheranno ovviamente i concerti, anche perché, come ha ricordato ieri Antonio Tagliavini, una delle condizioni della donazione del fratello Luigi Ferdinando era che gli strumenti dovessero essere restaurati per essere suonati. Annunciati, dunque, da qui a luglio quattro concerti in collaborazione con il Conservatorio Martini, una masterclass e altri quattro concerti ancora della conservatrice del museo Catalina Vicens. A questo riguardo Mammoccio, sottolineando la piena collaborazione con Vicens, ha molto insistito sull’apertura a progettualità di realtà del territorio. Un capitolo a parte riguarderà poi l’attività didattica e formativa rivolta a fasce di pubblico diverse con una particolare attenzione verso i bambini.

Da ieri ha riaperto infine la biblioteca dopo la risistemazione del Fondo Mischiati ricco di ben 9.200 pubblicazioni fra volumi e opuscoli di alto interesse musicologico e bibliografico. Dunque, un museo dinamico e partecipato che vuole dialogare con pubblici diversi. Riuscirà San Colombano a migliorare la sua quarantesima posizione fra le 523 attività segnalate da Tripadvisor?