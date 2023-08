San Donato, abbattuti i tigli "Non c’era altra soluzione"

Detto fatto. Il Comune di Granarolo ieri ha iniziato a tagliare i sei tigli lungo via San Donato. L’abbattimento aveva suscitato polemiche da parte di cittadini ed era sceso in campo il Cta (Comitato tutela alberi) di Bologna per voce del presidente Anna Petrucci. Che aveva chiesto lumi sull’abbattimento così repentino e inaspettato. Il Cta si era detto preoccupato di questi abbattimenti messi in atto in un periodo in cui la fauna ha nidificato. "Sono iniziati stamattina (ieri ndr) – spiega in una nota l’amministrazione comunale –, per concludersi nella giornata di domani (oggi), i lavori di abbattimento dei sei tigli che avevano mostrato segni tali di danneggiamento da renderne opportuno l’abbattimento, a tutela della sicurezza pubblica".

L’amministrazione comunale conferma che gli alberi tagliati, come già evidenziato sul sito web comunale, saranno rimpiazzati con altri esemplari preservando la continuità del filare lungo la via San Donato. Lo scopo è anche quello di mantenere integra l’attività di abbattimento della CO2 da parte del verde del territorio.

"Gli abbattimenti – spiega Luca Lenzi, direttore generale di Avola, la società cooperativa che sta eseguendo i tagli – eseguiti in via San Donato hanno confermato l’esito delle indagini strumentali eseguite: ovvero che le alberature presentavano uno stato fito-sanitario definitivamente compromesso con un elevatissimo rischio per la pubblica incolumità vista la posizione in cui erano situate. Si tratta infatti di alberi posizionati tra percorsi pedonali e circolazione stradale di auto e mezzi pubblici".

Parole confermate anche dal sindaco Alessandro Ricci. "La sicurezza dei cittadini – afferma il primo cittadino – è la priorità . Il rispetto dell’ambiente, la conservazione delle piante sono importanti e per noi fondamentali, ma non possiamo mettere a rischio l’incolumità delle persone". E Ricci aggiunge: "Fra i doveri di un sindaco ci sono anche decisioni difficili, che generano opinioni contrastanti e anche polemiche. Ma questo non deve impedire di procedere quando possono esserci, come in questo caso, rischi per le persone". Pier Luigi Trombetta