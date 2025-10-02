San Donato, incubo tram: "Un disastro con i cantieri. Speriamo finiscano presto"

di Giovanni Di Caprio

In via Tommaso Salvini diluvia e fa freddo. Tra un caffè e una brioche per colazione, la città inizia così il mese di ottobre. Di fronte, in via San Donato, nel tratto dove sono posati i binari della futura linea rossa, le auto sono come parcheggiate in mezzo alla strada. E formano una lunga coda che inizia in via dell’Artigiano e arriva fino al ponte. Nel mezzo, semafori e incroci che alimentano il serpentone. Sotto il portico di via Salvini clienti e negozianti osservano la viabilità.

"Un disastro – tuona Maurizio Di Luongo –. Si vende la metà, i parcheggi non ci sono e quindi molte persone rinunciano a venire: siamo isolati". La speranza è che con l’entrata in vigore del tram la situazione migliori: "L’incertezza è tanta, ormai siamo rassegnati", dice Di Luongo. Per quanto riguarda i ristori, invece, "ho provato a fare domanda insieme a mia figlia ma è troppo complesso, quasi ci vuole un commercialista per decifrare il bando", racconta il commerciante di via Salvini.

Di Luongo sta chiacchierando sotto il portico col suo amico Rino Iorio: "Il porticato è diventato un’autostrada di monopattini e biciclette. Rischiamo la vita ogni giorno e cresce il rischio di investire i bambini. In tutto questo non vediamo un vigile da 4-5 mesi", attacca Iorio. Per altri il tram è un’opera "necessaria" e "giusta", è "il metodo che è sbagliato". Inoltre, la gestione "errata dei cantieri in alcune strade o marciapiedi favorisce la microcriminalità" e "lo spaccio è all’ordine del giorno", continua invece Iorio. Un uomo seduto fuori di un bar con la sigaretta in mano e una tazzina di caffè dall’altra, è convinto che anche le attività messe meglio rischiano di chiudere a causa dei lavori: "Tutti potrebbero tirare giù la serranda per fare spazio a esercizi più nuovi", sottolinea, alzando le spalle.

Anche Giampaolo Barattoni non è soddisfatto dell’andamento dei cantieri: "Resistiamo a fatica. Il futuro? Lo vedo nero. Penso che sarà ancora peggio quando l’opera entrerà finalmente in vigore". Ecco, sul domani si concentrano le domande di molti bolognesi: "Come convivranno tram e auto? Ci sarà più o meno traffico per le strade del centro?", si chiedono i residenti e i negozianti di via San Donato. Per Silvia Borghi "sarà più o meno come adesso, quindi un disagio dietro l’altro. Non esistono stalli e le ambulanze, con una corsia, non passano. Da via Mazzini a via San Donato ci vuole quasi un’ora tutte le mattine", racconta. Anche l’attività di Massimiliano Trombetti è sotto il portico: "Dal punto di vista commerciale è una sciagura – dice –. I lavori si stanno prolungando, ci hanno promesso ristori ma qui non si vede niente all’orizzonte. Inoltre, a occhio, non mi sembra che i lavori siano stati fatti ‘a regola d’arte’". Dello stesso avviso anche Itta Zunic: "Speriamo finiscano in fretta e che il domani sia meglio del presente – spiega –. Quasi nessuno gira per queste vie, neanche a piedi: i clienti non trovano parcheggi ed è difficile il passaggio. Ci hanno messo in crisi ma non abbiamo alternative se non quella di sopravvivere".

Le transenne, in alcuni casi, "rendono complicato anche il passaggio a piedi", secondo Franca, residente nel quartiere. "Penso che il calo di fatturato e di gente in questo quartiere siano oggettivi – sottolinea Francesca Albertazzi –. Grossi disagi per gli automobilisti: ritardi assurdi e file interminabili. Come sarà con il tram in funzione? Penso che sia un’opera che incentiverà l’utilizzo della bicicletta, non so se il bolognese salirà su questo mezzo".

Virginia Orsoni, invece, spera che "il tram dia una maggiore visibilità all’attività". Soprattutto alla luce "dei sacrifici" che "noi commercianti abbiamo dovuto fare, stando davanti ai binari", racconta un altro negozio. Invece Rosario Gavini de ‘La Isla Bonita’, il chiosco dentro al giardino Renato Bentivogli, evidenzia "un calo del fatturato quasi del 60%". Gavini, però, è ottimista: "Lo scopo (cioè il tram, ndr) è buono, tutte le novità portano fastidio", dice. Ma "i lavori andavano fatti un po’ alla volta, non bisognava fare il passo più lungo della gamba".