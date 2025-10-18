San Donato, la presidente in bilico. No del Pd a maggioranze di scorta

No a maggioranze di scorta al Quartiere San Donato-San Vitale. Non cala la tensione in piazza Spadolini dopo la bufera che ha investito la presidente Adriana Locascio, ’abbandonata’ da Coalizione Civica, che di fatto ha destabilizzato la cordata della maggioranza, lasciando la presidente con solo sei membri dalla sua parte. E nel tornado, che ha visto anche l’ingresso a gamba tesa di Sinistra Unita, che con il consigliere Andrea Tornatori ha chiesto "le dimissioni" di Locascio per "l’inadeguatezza totale all’incarico", è stato Potere al Popolo a ’tendere la mano’ alla presidente, che ora può contare esclusivamente sul sostegno dei sei consiglieri dem interni al Consiglio. Un gesto di inaspettata solidarietà che potrebbe anche trasformarsi, nella migliore delle ipotesi per Locascio, in un voto favorevole per lei, ristabilendo il divario numerico tra maggioranza e minoranza all’interno del San Don-San Vitale.

Ma la vicinanza di Pap a Locascio ("Coalizione Civica sembra legata a uno scontro che poco ha a che fare con scelte politiche e amministrative", aveva scritto Fortuzzi a sostegno della presidente) potrebbe non essere vista di buon occhio dal Partito Democratico. Da ambienti Pd, infatti, filtra che l’eventuale sostegno di Potere al Popolo alla presidente del Quartiere non sarebbe una soluzione ritenuta accettabile. Questo perché la coalizione tra i banchi di piazza Spadolini è composta da Pd e Coalizione Civica, senza dunque altre formule che si potrebbero raggiungere in questa fase di emergenza.

Emergenza che è scattata qualche giorno fa con l’assenza di Trotta e D’Amico all’ultima seduta del Consiglio. I due hanno scoperchiato il vaso di Pandora, raccontando che i problemi si protraggono "da più di un anno" tra "gravi carenze organizzative e gestionali del Consiglio e del Quartiere" e il procedimento giudiziario a carico di Andrea Battilocchi, compagno appunto di Locascio, "in un contesto che ci vede direttamente vittime di diffamazione". Intanto, "mi sento assolutamente di ringraziare tutto il Pd, prima di tutto il segretario Enrico Di Stasi con cui abbiamo scelto anche la linea da mantenere – ha commentato Locascio ai microfoni di Ètv –. Si cercherà fino alla fine di ricompattare il gruppo". Anche perché lo scopo della coalizione di centrosinistra è di "lavorare sugli obiettivi che ci siamo dati".