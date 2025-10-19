San Donato, sfiducia a Locascio: Coalizione Civica e Pd ai ferri corti

Adriana Locascio, presidente del San Donato-San Vitale, "non rappresenta più la maggioranza del Consiglio di quartiere: un cambio di presidenza è l’unica scelta responsabile". Per Coalizione Civica la questione è "politica, non personale": arriva così la sfiducia definitiva a Locascio.

"Non è un fatto improvviso – si legge in una nota –: è il risultato di un lungo periodo di conflitti, difficoltà relazionali e gestionali, che hanno compromesso la possibilità di lavorare insieme. Da oltre un anno abbiamo posto, nelle sedi politiche della maggioranza, un problema di fiducia e di agibilità politica nei confronti della presidente".

Per Coalizione Civica Locascio durante il mandato si è "dimostrata sorda alle esigenze di una migliore gestione dell’ufficio di presidenza, di condivisione degli impegni istituzionali e delle informazioni, di gestione dei rapporti con le minoranze". E ci sono state "mancanze nell’ascolto dei cittadini, nei consigli aperti e in altri momenti, come nella gestione dei conflitti più aspri, che ha lasciato lacerazioni. Nonostante queste problematiche e i numerosi confronti, non si è voluto affrontare il nodo politico e individuare un nuovo corso che restituisse al Quartiere il buon funzionamento istituzionale e il clima di collaborazione necessario".

A tutto questo per Coalizione si è aggiunta la vicenda "molto grave" delle e-mail e "le indagini avviate dopo la nostra querela a carico di ignoti hanno accertato che l’autore era il compagno convivente della presidente, oggi formalmente imputato". Insomma, "una vicenda che ha reso insostenibile il rapporto".

In mezzo alla diatriba anche Potere al Popolo, che "resta fermamente all’opposizione del sistema Pd": "Non esprimiamo nessuna vicinanza politica alla figura della presidente Locascio, anzi ribadiamo le scelte di fondo che non ci possono che porre in opposizione al sistema Pd, che proprio sul Quartiere San Donato sono esplose in tutta la loro forza: dal Passante al Parco Don Bosco alla questione della gestione democratica".