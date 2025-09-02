San Donnino, degrado e danni. Tre auto vandalizzate in pochi giorni: "Il Comune non ci abbandoni"

Danni in serie alle auto in sosta e degrado nel quartiere San Donnino: i vandali tornano a colpire, lasciandosi dietro sempre tanti danni, rabbia e amarezza. Nella maggior parte dei casi, tutto per un bottino misero o inesistente. Nelle ultime due settimane, sono state danneggiate tre vetture parcheggiate tra via Francoforte, via Valparaiso e via Kharkov.

"Giovedì scorso hanno aperto la mia auto, portandosi via solo gli occhiali da sole – racconta Michele, un residente –, e due notti dopo è stata la volta dell’auto di mia moglie, in questo caso hanno spaccato il lunotto posteriore. Pochi giorni prima, era toccato a un’altra auto. Ormai abbiamo perso il conto di questi episodi". Non solo vandalismo.

"Hanno anche tagliato le reti dei parcheggi che danno su via San Donnino – prosegue Michele –, probabilmente per portarsi via delle biciclette. Nel quartiere ormai sono all’ordine del giorno episodi di microcriminalità e, ora, di vandalismo". Una situazione che si protrae da diverso tempo, stando a quanto racconta chi qui ci abita.

"Ormai è così da molti mesi se non anni – le parole di Michele –, purtroppo vediamo un abbandono dell’area da parte dell’amministrazione comunale e anche dell’amministrazione di quartiere. Basta vedere tutti i casi di nomadi che spesso bivaccano tra via Valparaiso e il parco del Casalone: si fermano, lasciano dei rifiuti, e poi se ne vanno. Degrado e sporcizia". A San Donnino ormai "le segnalazioni dei cittadini sono all’ordine del giorno". Una richiesta: "Ci vorrebbe legalità – spiega Michele –, un controllo del territorio che qui, in san Donnino, è sempre più latitante. Il quartiere è sempre più in abbandono". E un appello: "Gli amministratori dovrebbero essere presenti sul territorio e capire le vere problematiche vissute dai cittadini quotidianamente".

"Questi episodi dimostrano come questa giunta sul tema della sicurezza, anche in periferia, abbia totalmente fallito – sono le parole di Francesco Sassone, consigliere regionale di Fratelli d’Italia –. I residenti, di fatto, sono abbandonati a loro stessi senza che dal Comune si faccia nulla per impedire che si verifichino questi atti di criminalità che colpiscono cittadini indifesi", incalza Sassone. E torna la polemica sulle pipe distribuite dal Comune ai consumatori di crack: "Invece che pensare a fornire gratuitamente pipe per fumare il crack, l’assessore Madrid predisponga, se c’è la volontà di farlo e ne è capace, seri ed effettivi servizi di controlli notturni della polizia locale e aumenti le telecamere di sicurezza in città".