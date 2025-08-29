San Felice, nuovi parcheggi: "E forse torneranno i bus"

Una ventina di parcheggi recuperati, il ritorno (salvo complicazioni) degli autobus e nuovi bandi per ristori alle attività. Il Comune tende una mano ai commercianti di San Felice e dintorni assediati dai cantieri del tram: l’incontro di ieri pomeriggio tra gli assessori Michele Campaniello (Mobilità) e Luisa Guidone (Commercio) e gli associati di Confcommercio Ascom e Confesercenti sembra aver portato positività.

"Le attività si renderanno conto che la fase di lavori che abbiamo davanti sarà più leggera di quella che ci lasciamo alle spalle", chiosa Campaniello.

I bus, innanzitutto: i negozianti avevano chiesto a gran voce un ritorno del trasporto pubblico per ritrovare una parvenza di normalità, nonostante i cantieri, e Palazzo d’Accursio proverà a fare il possibile. Tra metà settembre e ottobre il cantiere si evolverà: sarà chiuso il corsello in via Riva Reno (oggi aperto) per consentire la posa delle rotaie che costituiranno la curva della tramvia, da San Felice verso Lame. Ed è allora che Palazzo d’Accursio studierà se un ritorno dei bus sull’altro lato sia possibile o meno, studiando anche una fermata da posizionare all’incrocio con via della Grada.

"Tutto ciò che elimina la rigidità sul traffico va nella direzione di facilitare la vita dei bolognesi – insiste l’assessore alla Mobilità –. Apriremo il tratto di Riva Reno da via San Felice verso via Lame ed è qui che recupereremo gli stalli per la sosta. Stiamo ragionando con Tper per fare anche qualcosa che non era previsto: riportare il trasporto pubblico in questa fase di lavori. A settembre faremo le prove tecniche".

Intorno ai primi di ottobre, poi, si risolverà anche il cantiere da via della Grada a via dell’Abbadia. Qui si sono concentrati i ritardi che hanno spaventato i commercianti della zona.

"I motivi dei ritardi sono due – chiude Campaniello (nella foto) –. Il primo riguarda il cantiere della parrocchia di Santa Maria della Carità, che in un tratto di strada così ristretto ha finito per comportare alcuni accorgimenti. Poi c’è il discorso della crepa nella colonna davanti al civico 55: abbiamo dovuto proseguire con i cantieri garantendo nel mentre le analisi e il monitoraggio dei rischi".

Infine c’è il tema ‘ristori’. L’assessora Guidone ricorda come sia attivo il bando della Camera di Commercio per cali di fatturato delle attività colpite dai cantieri: "Ricordiamo anche la possibilità di rivolgersi gratis allo ‘Sportello Tram’ per essere aiutati nelle pratiche dei bandi – chiarisce Guidone –. È importante ribadirlo perché in San Felice i cantieri erano partiti quando è stato attivato lo ‘Sportello’". Ma c’è anche l’apertura verso nuovi ristori per il 2026: "Forse qualcuno non sa che ci sono state anche nuove aperture di attività – conclude l’assessora –: non hanno potuto partecipare ai bandi già fatti e non possono accedere a quello della Camera di Commercio senza pregresso. Abbiamo dato disponibilità a nuovi ristori, il dialogo continua".