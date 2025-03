San Filippo Neri. ErosAnteros porta sul palco la ’Libia’

All’Oratorio di San Filippo Neri, nell’ambito della programmazione del LabOratorio, curata da Mismaonda con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, stasera alle 20.30, inaugura Frontiere, la nuova rassegna che ci parla del momento in cui viviamo e delle le guerre fratricide che scoppiano ad ogni frontiera, la compagnia ErosAntEros che porta sul palco Libia, uno spettacolo di forte impegno civile e di alto valore estetico. ErosAntEros trasforma le potenti immagini e parole di Gianluca Costantini e Francesca Mannocchi in uno spettacolo multidisciplinare che crea l’occasione per confrontarsi con il poliedrico musicista Bruno Dorella.