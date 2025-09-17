San Filippo Neri ’Fede accanto a fede’ con Mancuso e Albera

Entra nel vivo il programma all’Oratorio di San Filippo Neri, nell’ambito della programmazione del LabOratorio, curata da Mismaonda con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. All’interno della rassegna dedicata all’arte e in occasione della mostra Luoghi sacri condivisi – Al di là dei confini alle Collezioni comunali d’Arte Palazzo d’Accursio dall’11 settembre al 19 ottobre, stasera alle 20.30 viene proposto l’incontro Fede accanto a fede: eterotopie del sacro, un dialogo tra il filosofo e teologo Vito Mancuso e Dionigi Albera, antropologo specialista del mondo mediterraneo, con un’attenzione particolare alle migrazioni e ai fenomeni religiosie, e curatore dell’esposizione insieme a Manoël Pénicaud. A coordinare l’incontro Rita Monticelli, professoressa ordinaria dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne.

Un confronto aperto su fede, pluralismo e spiritualità, che prende spunto dal fenomeno dei santuari condivisi: spazi dove l’“altro religioso” non è nemico ma presenza ospitata. Attraverso un percorso fotografico e documentario articolato in quattro sezioni, la mostra racconta luoghi del Mediterraneo in cui cristiani, musulmani ed ebrei si ritrovano a pregare fianco a fianco, al di là delle differenze dottrinali. Una riflessione necessaria in un tempo segnato da chiusure e paure, per riscoprire la forza generativa dell’incontro, oltre i confini. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.