San Gabriele inaugura il nuovo ambulatorio medico

Sabato scorso l’Amministrazione comunale di Baricella ha inaugurato il nuovo ambulatorio di San Gabriele presso l’ex scuola materna di via Savena Vecchia. Attivo già dal mese di febbraio, il taglio del nastro è arrivato solo in questi giorni perché era necessario concludere alcuni lavori di dettaglio della struttura. Nel corso dell’inaugurazione il sindaco, Omar Mattioli, ha ricordato il percorso che ha portato alla riapertura dell’ambulatorio: "Dopo il pensionamento del medico storico di San Gabriele, Lodeo Mandini, nel 2019 la frazione - che conta ben 1800 abitanti - era rimasta senza medico, finché, in seguito all’interessamento dell’amministrazione, è stato possibile collocare il nuovo medico presso una struttura privata". Il primo cittadino, poi, ha proseguito: "Tale situazione purtroppo è venuta meno dopo circa un anno per la scelta del nuovo medico di ripiegare sul capoluogo, e così la frazione è rimasta di nuovo senza dottore. In attesa che l’Asl provvedesse ad assegnare tramite bando pubblico la sede vacante, il Comune ha avviato la progettazione del restauro del vecchio immobile. Fortunatamente nel corso del 2022 il dottor Francesco Galasso, vincitore del bando, ha contattato il sindaco per valutare la possibilità di uno spazio pubblico a San Gabriele: da quel momento sono iniziati rapidamente i lavori di sistemazione dell’ambulatorio, che nel giro di pochi mesi è stato attrezzato per riprendere l’attività. Ringrazio tutti i cittadini che in questi anni ci hanno sollecitato e accompagnato nel trovare una soluzione".

z.p.