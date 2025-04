San Giorgio di Vino, è qui la festa. Degustazioni speciali e street food

Sabato 10 e domenica 11 maggio torna San Giorgio di Vino, la quarta edizione dell’evento enologico con banchi d’assaggio di vino lungo i portici del centro storico, una mostra-mercato con la possibilità di acquistare vini di qualità direttamente dai produttori. Dopo il successo delle passate edizioni, quest’anno saranno presenti più di 50 cantine da tutta Italia, e non solo. Nel centro storico tanti punti ristoro gestiti dalle attività commerciali e sociali del paese, oltre a street food di qualità.

Anche questa edizione sosterrà progetti di beneficenza nel territorio di San Giorgio di Piano. Con la partecipazione di Aies – Accademia internazionale enogastronomi sommelier e con il supporto della Proloco di San Giorgio di Piano. La manifestazione si terrà sabato dalle 17 alle 22.30 e domenica dalle 11 alle 20. Entrambi i giorni si terrà anche il Mercato dell’artigianato artistico.

Tante le degustazioni guidate con i maestri sommelier Aies: L’Albana e il suo territorio, sabato alle 11.30, I Colli bolognesi e i loro vini sempre sabato alle 15.30. La durata è di un’ora in Porta Ferrara (piazza dei Martiri); quattro vini in assaggio per ogni degustazione. Domenica, alle 9, parte SANGIORG10TEN, corsa podistica amatoriale di beneficenza che partirà e si concluderà in piazza Indipendenza; in concomitanza mercato contadino di produttori locali, in piazza Trento Trieste; e Gara del Salame, dalle 15 (via Libertà 35, portico fronte Municipio) con numerosi concorrenti e giuria di esperti che stabilirà il vincitore e la classifica finale.