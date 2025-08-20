Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
CronacaSan Giovanni, i ‘bravissimi’ dell’Archimede
20 ago 2025
FEDERICA GIERI SAMOGGIA
  4. San Giovanni, i ‘bravissimi’ dell’Archimede

San Giovanni, i ‘bravissimi’ dell’Archimede

Iniziamo a pubblicare l’elenco degli studenti con media superiore all’8 dell’Istituto Archimede di San Giovanni Persiceto. I-IV 1A Liceo Scientifico: Amorosa...

Iniziamo a pubblicare l’elenco degli studenti con media superiore all’8 dell’Istituto Archimede di San Giovanni Persiceto.

I-IV 1A Liceo Scientifico: Amorosa Matilde, 8.09; Cantelli Rachele, 8.09; Guadagnino Martina, 8.27; Serra Ernesto, 8.27; Schifilliti Federica, 8.36; Zucchelli Simone, 8.45; Pittimo Arianna, 8.55; Bulaku Leonard, 9.36.

1B Liceo Scientifico: Tinarelli Tommaso, 8.00; Govoni Maria, 8.09; Malaguti Giulia, 8.09; Puleo Francesca, 8.09; Vassallo Giulia, 8.09; Nuzzo Luca, 8.55; Pavel Aurora, 8.55; Romano Bianca, 8.64.

1C Liceo Scientifico: Gubellini Noemi, 8.09; Cavallo Diego, 8.27; Ghibellini Alessandro, 8.36; Bhatti Jashanpreet Singh, 8.64; Cacciari Lorenzo, 8.64; Caprino Gabriele, 8.64; Nardini Angelica, 8.64; Lazzari Matteo, 8.73; Gottardi Aurora, 9.09.

1DE Liceo Linguistico: Amadei Esmeralda, 8.18; Chessa Beatrice, 8.45; Montaguti Beatrice, 8.45; Rossi Martina, 8.45; Cotti Sara, 8.73; Khattar Ilaria, 8.82; Longhi Lucia, 8.82; Serratore Samuele, 9.09.

1F Liceo Linguistico: Zhao Andy, 10.00; Capponcelli Giorgia, 8.09; Campagni Martina, 8.18; Baldin Eleonora, 8.36; Fantuzzi Caterina, 8.36; Filiberti Lorenzo, 8.36; Soldati Alice, 8.36; Della Porta Francesca, 9.00; Tomaselli Asia, 9.00; Volta Alice, 9.27.

1G Amministrazione, Finanza e Marketing Biennio: Alberti Pier Giorgio, 8.14.

1H Amministrazione, Finanza e Marketing Biennio: Minarelli Pietro, 8.00; Pettazzoni Tommaso, 8.07; Nanni Alessia, 8.36; Monti Biagio, 8.71.

1I Relazioni Internazionali per il Marketing Biennio: Lomaestro Sophia, 8.00; Ludovico Emma, 8.07; Cusani Emma, 8.40.

1K Amministrazione, Finanza e Marketing Biennio: Lachgagui Aya, 8.64; Vulcano Fortunato, 8.71.

1L Relazioni Internazionali per il Marketing: Biennio Forni Camilla, 8.07; Fregni Alice, 8.20.

(1/Segue)

