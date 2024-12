San Giovanni in Persiceto: nuove rotonde per migliorare il traffico veicolare

Traffico e sicurezza stradale, a San Giovanni in Persiceto, sono sorvegliati speciali. Mentre si aspetta la realizzazione di due nuove piccole rotonde, una all’incrocio tra via Modena e la circonvallazione e l’altra nei pressi del centro commerciale Porta Marcolfa. Opere che avranno il compito di snellire il traffico veicolare.

In questi giorni una ditta incaricata dall’amministrazione comunale sta effettuando alcuni rilievi dei volumi di traffico veicolare presente sul territorio persicetano. Lo studio ha l’obiettivo di contribuire alla redazione del Pgtu, il Piano generale del traffico urbano comunale.

I rilievi, che dureranno alcuni giorni, verranno effettuati tramite specifica strumentazione e sono finalizzati esclusivamente all’aggiornamento delle informazioni inerenti la quantità di veicoli in transito nelle diverse fasce orarie della giornata per ogni singola direttrice. Non è previsto l’utilizzo per altri fini ed è garantita la tutela delle informazioni e delle immagini riservate e personali.

"Lo studio che stiamo effettuando – spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti – fa parte integrante del nostro Piano urbanistico generale, che stiamo portando avanti da tempo e pensiamo di chiudere a breve. Un momento di approfondimento per trovare soluzioni che possano snellire il traffico veicolare. Preciso che non sono previste nuove grandi opere a breve, ma stiamo esaminando i tratti stradali dove si verificano puntualmente più congestioni. Tuttavia sul tema – continua il primo cittadino – è in previsione la realizzazione di una nuova piccola rotonda su via Modena, all’ incrocio con la circonvallazione, e un’altra nei pressi del centro commerciale di Porta Marcolfa. Per lo stesso motivo ricordo che eravamo già intervenuti a Porta Garibaldi. Qui c’erano dei semafori che creavano lunghe code di automobili, con conseguente disagio e relativo inquinamento atmosferico. Allora abbiamo tolto i semafori e realizzato una piccola rotonda che ha eliminato le code e reso molto più snello il traffico veicolare."

Pellegatti sottolinea poi il contributo dei cittadini: "Rammento che abbiamo al lavoro la commissione del traffico, che prende in considerazione le segnalazioni pervenute dai cittadini. E per quanto riguarda i prossimi interventi metteremo in sicurezza alcuni incroci a San Matteo della Decima mentre abbiamo già aumentato l’organico della nostra polizia locale."