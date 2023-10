’San Jordi’: festa delle piccole librerie

Tornano le librerie indipendenti in festa al grido di "Sant Jordi tutto l’anno". Succede oggi dalle 10 alle 21 a Porta Pratello in via Pietralata e a scendere in strada, riprendendo la festa catalana che celebra romanticamente libri e rose, sono tredici librerie bolognesi: Libreria delle Donne, Carta Bianca, Attraverso Libreria, libreria Biblion, Punto Input, Inuit Bookshop, Igor, Trame Libreria, Ubik Irnerio, Confraternita dell’Uva, La Terza Stanza e Sette Volpi.

"Questa volta arriveremo in groppa a un cavallone marino per coinvolgere bimbe e bimbi dai 3 anni nel ritrovamento di una macchina fotografica che ha attraversato mondi sommersi ancora inediti agli occhi umani" scrivono Letizia e Viviana, le libraie di Attraverso in via Santo Stefano, specializzata in editoria per l’infanzia e l’adolescenza. A guidare questo viaggio che inizia alle 11, l’albo Flutti del pluripremiato autore americano David Wiesner, edito da Orecchio Acerbo. E dopo la lettura, l’esplorazione continua con un tuffo nell’immaginazione bambina! Alle 16 l’appuntamento è con Sette Volpi della Bolognina (che il 4 sarà infatti chiusa) che presenta la rivista di graphic journalism La revue dessinee Italia con il co-fondatore Andrea Coccia, Alice Facchini e Sergio Rossi. ’Un libraio indipendente prestato alla scrittura’ è l’appuntamento delle 17,15 curato dalla libreria di Budrio Terza Stanza con la presentazione di ’Patrizia1965’ (Atlantide edizioni) di Francesco Serino in dialogo con Luca Di Palma. Carta Bianca di Bazzano ci porta alle 18,30 a indagare un tema scottante di questa società, ’L’amore inquieto e la violenza delle relazioni sbagliate’, con la presentazione di ’Chiedi se vive o se muore’ di Gaia Giovagnoli (nottetempo) che ne parlerà con Eleonora Negrisoli. Infine alle 19,45 viaggio nel Cile tra il 1973-2023, con ’Gli anni di Allende. La novella grafica’ (Edicola Ediciones), l’autore cileno Rodrigo Elgueta in dialogo con Edoardo Balletta e Federica Moscatelli e la curatela de La Confraternita dell’uva – Libreria indipendente. Per tutta la giornata si alterneranno presentazioni di libri e degustazioni di vini indipendenti, per un connubio intramontabile.

Benedetta Cucci