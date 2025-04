’San Jordi’, i libri in festa. Rose, incontri e letture

Le librerie indipendenti di Bologna e provincia si riuniscono a Porta Pratello per la tradizionale festa ispirata alla tradizione catalana: domani torna per la quarta edizione ’Sant Jordi’, la festa della librerie indipendenti, a cui quest’anno parteciperanno 14 librerie di città e provincia. L’idea di importare questo format è nata da Giorgio Santangelo, titolare della libreria indipendente ’La Confraternita dell’Uva’ in via Belmeloro. "Prima di aprire la mia libreria – racconta – ho lavorato in altre realtà, e nel 2016 ho fatto esperienza alla libreria italiana Le Nuvole di Barcellona. Proprio lì ho scoperto la festa di Sant Jordi, che in Catalogna è una tradizione amatissima: per le strade si trovano bancarelle di libri e rose, in omaggio alla leggenda di San Giorgio. Da quel momento ho avuto il desiderio di portare quella stessa energia a Bologna".

Per l’intera giornata di domenica dunque, Porta Pratello si trasformerà in una grande libreria a cielo aperto, con un food & drink corner sempre attivo. Ogni libreria partecipa con il proprio banchetto, contribuendo a creare un’offerta variegata: dalla narrativa LGBTQ+, alla letteratura per l’infanzia, passando per fumetti e titoli di case editrici meno note. "L’obiettivo – spiega Santangelo – è unire i nostri cataloghi per dare vita a un’unica grande libreria eterogenea". Il programma è ricco di appuntamenti. Si comincia alle 10 con l’apertura al pubblico, seguita alle 11 da un laboratorio con letture di ’Il desiderio di Bran’ (II castoro) con Paolo Voto, a cura della libreria Attraverso. Alle 12.15 ci sarà ’ErosAnteros’, la VIII edizione di Polis Teatro Festival e il suo iberian focus, a cura dell’Hispania Association cultural. "Collaboriamo con loro da tempo – aggiunge Santangelo – e anche la delegazione della Catalogna in Italia ha mostrato interesse per l’iniziativa: durante la Children’s Book Fair sono passati nella mia libreria e ci hanno lasciato rose e segnalibri per rendere la festa ancora più colorata".

Nel pomeriggio, alle 16.30, si terrà la presentazione di ’Lino c’è. Storia di un edicolante che amava Radio 3’ (Pendragon), con Laura Branca in dialogo con William Piana di Radio Città Fujiko, evento a cura di Lino’s Edicola. Alle 18 sarà presentato ’Ave Maria piena di rabbia’ di Giorgia Riggio (BeccoGiallo), a cura della Libreria delle Donne. Gran finale alle 19.30 con l’evento a cura di Igor Libreria: l’artista Fumettibrutti, che quest’anno ha realizzato la ’Vecchiona’ di Capodanno di piazza Maggiore, e Cattani stanno portando in giro uno spettacolo tratto dai loro ultimi lavori, ’Tutte le mie cose belle sono rifatte’ e ’Favola’ (Feltrinelli), un reading con proiezione delle tavole. La festa si concluderà alle 21.