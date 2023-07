San Lazzaro, 'Clima e territorio - uno sguardo sul futuro' iniziativa a cura di Futuro Oggi e Europa Verde

‘Clima e territorio - uno sguardo sul futuro’: questo il titolo dell’iniziativa a cura della lista Futuro Oggi e del circolo locale di Europa Verde che si terrà oggi alle 20,30 a San Lazzaro, al Centro Malpensa, in via Jussi 33. Le alluvioni verificatesi lo scorso maggio hanno messo in evidenza quanto il territorio sia fragile e quanto sia necessario prevedere strategie e azioni che permettano di coniugare la tutela del valore ecologico dei corsi d’acqua e la sicurezza. La lista civica Futuro Oggi insieme al circolo locale di Europa Verde - Verdi presenta oggi un incontro pubblico per affrontare il tema da diversi punti di vista. Le soluzioni che portano a prevenire gli effetti di eventi meteorologici estremi richiedono uno sguardo multidisciplinare che conduca a definire in maniera diversa l’assetto del territorio e gli spazi fra la città e l’ambiente naturale. Si impone anche una pianificazione innovativa per quanto riguarda la spesa pubblica e una nuova definizione di rapporti e di competenze fra istituzioni e fra istituzioni e cittadini. Durante la serata gli argomenti citati saranno affrontati negli interventi di Bruna Gumiero, ecologa fluviale, di Sara Bonafè, assessore alla Sicurezza, e di Beatrice Grasselli, assessore all’Ambiente. Coordina Giovanni Cristofolini.