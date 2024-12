San Lazzaro di Savena: incontro sulla sicurezza per prevenire furti e truffe agli anziani

Un incontro per informare i cittadini, soprattutto le persone anziane, su come difendersi da furti e truffe: è quello che l’amministrazione comunale di San Lazzaro di Savena organizza per giovedì 12 dicembre dalle 15 alle 16.30 al centro Malpensa di via Jussi 33.

All’incontro parteciperanno la sindaca Marilena Pillati, la vicesindaca e assessora alla sicurezza Sara Bonafè, il comandante della Polizia Locale Roberto Manara e Raffaele Iolo, comandante della stazione dei Carabinieri di San Lazzaro.

"L’obiettivo di questo incontro – spiega il comandante della Polizia Locale, Roberto Manara – è quello di richiamare l’attenzione dei nostri cittadini sul rischio di subire furti e truffe che, soprattutto nel periodo di Natale, purtroppo tendono ad aumentare".

Ecco perché – questa è la raccomandazione degli operatori del settore – "è necessario tenere alta l’attenzione anche adottando dei piccoli accorgimenti che possono essere fondamentali per prevenire spiacevoli episodi e riconoscere immediatamente chi vuole approfittarsi della buona fede, soprattutto delle persone anziane", chiude Manara.

Durante l’incontro verranno proiettate anche alcune slide con esempi delle truffe, anche telefoniche, più comuni.