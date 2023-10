San Lazzaro, camion si ribalta: chiuso un tratto degli Stradelli Guelfi

San Lazzaro (Bologna), 23 ottobre 2023 - Traffico in tilt e un ferito a seguito dell’incidente di un autoarticolato avvenuto attorno alle 16,30 sulla sp31 Stradelli Guelfi tra via Mirandola di sotto e via Olmatello in territorio di San Lazzaro.

Camion si ribalta a San Lazzaro, il carico di sabbia finisce sulla carreggiata degli Stradelli Guelfi

Stando a una prima ricostruzione della Polizia locale, che è sul posto, il camion che trasportava sabbia, per cause da chiarire, si è intraversato sulla carreggiata e ribaltato con conseguente dispersione del carico in sabbia.

Il conducente, un 58enne italiano ferito non gravemente, è stato trasportato all’ospedale Maggiore dai sanitari del 118.

La strada in quel tratto è stata chiusa e lo rimarrà almeno per un paio d’ore.

La Polizia locale consiglia di prendere strade alternative alla rotonda tra la Montanara e via Olmatello.