San Lazzaro (Bologna): entrano in una scuola abusivamente e insultano il dirigente scolastico

Adolescenti, baby gang, ragazzi: foto generica

San Lazzaro di Savena (Bologna), 23 febbraio 2023 - Si erano intrufolati in una scuola, dove non erano neanche iscritti, e quando sono stati scoperti dal dirigente scolastico si sono rifiutati di spiegare perché erano all'interno dell'istituto, di indicare le proprie generalità e non sono voluti andare via.

Lo stesso atteggiamento lo hanno assunto con i carabinieri intervenuti sul posto. Per questo motivo due ragazzi, un quindicenne e un quattordicenne, sono finiti nei guai.

Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, ieri intorno alle 12.10, i due ragazzi sono stati scoperti dal dirigente scolastico all'interno di un scuola secondaria di secondo grado. Quando è stato chiesto loro perché fossero lì hanno solo risposto di dover "incontrare qualcuno", rifiutandosi di dare altre spiegazioni e indicare le proprie generalità. A quel punto il dirigente scolastico ha chiamato i carabinieri che sono subito intervenuti.

I ragazzi hanno assunto lo stesso atteggiamento con i militari dell'Arma, che hanno allertato i genitori dei due. La posizione dei ragazzi è ora al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, in merito a eventuali responsabilità per violazione di domicilio e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.