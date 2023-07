San Lazzaro, la scommessa della natalità

San Lazzaro, 29 luglio 2023 – Si parla sempre più dei problemi di denatalità dell’Italia, di calo delle nascite e delle difficoltà delle famiglie italiane a conciliare le diverse necessità ed esigenze. Ma in concreto cosa si può fare? Esistono strumenti in grado di invertire la tendenza? A San Lazzaro arrivano gli Stati Generali dell’infanzia e dell’adolescenza, previsti per il 26-27-28 di ottobre: una tre giorni di riflessione con professionisti del settore, esperti nazionali e internazionali e amministratori italiani e stranieri. Una tre giorni per confrontarsi con un obiettivo finale chiaro e preciso: ricavare un vademecum, un prontuario tutti i sindaci italiani.

A partire dalla realtà di San Lazzaro, primo comune italiano ad aver ideato e realizzato gli asili nido gratuiti, un viaggio lungo la penisola italiana e l’Europa per scoprire come si possano concretamente aiutare le future famiglie nell’impresa eccezionale di essere genitori in Italia. Tavole rotonde, interviste, spettacoli per analizzare le politiche da mettere in campo. Un evento in collaborazione con Nomisma, partner strategico. "I giovani hanno bisogno di essere ascoltati e di essere compresi sempre più, perché la sofferenza di questa generazione è evidente – spiega il sindaco Isabella Conti –. E queste tre giornate vogliono mettere in comunicazione con esperti e non solo le generazioni in modo produttivo arrivando a un vademecum su come interagire e comportarsi con le nuove generazioni che sono il nostro futuro e vanno coltivati".

L’inaugurazione di questa tre giorni sarà al Campus Kid progettato da Mario Cucinella, il nuovo polo scolastico cittadino. Un centro didattico in cui sorgeranno due scuole, elementare e media, un auditorium e una palestra per oltre 900 studenti. Il risultato complessivo è "uno spazio aperto alla comunità e in armonia con il parco urbano, che garantisce condizioni di benessere negli spazi esterni e interni, sfruttando le potenzialità del sito per migliorare il comfort, minimizzando i consumi e massimizzando le strategie passive", sottolinea l’architetto Mario Cucinella. Un centro fatto di spazi innovativi e polivalenti per l’insegnamento e per l’apprendimento, capaci di favorire la relazione, la condivisione e la creatività tra gli alunni. Campus Kid si compone di diversi volumi, tra cui due scuole, un auditorium e una palestra, ma è la grande copertura l’elemento architettonico che caratterizza maggiormente il campus: come un foglio sospeso, questo accoglie al di sotto tutte le funzioni del plesso, creando continuità tra i diversi spazi. Le due scuole sono collegate anche grazie all’Agorà: uno spazio centrale, di forma circolare, che accoglie gli alunni dall’ingresso in un ambiente all’aperto, raccolto e sicuro.

Oltre a spazi laboratoriali, dove sorgeranno una biblioteca, un laboratorio d’arte, uno multimediale e uno di scienze, sono previsti spazi per lo sport, tra cui una tripla palestra, configurabile in varie tipologie di campi sportivi, e diversi ambienti di servizio. L’intervento include anche un giardino didattico: oltre a uno spazio con orti, serre e un piccolo frutteto sono previste aree di apprendimento.

Zoe Pederzini