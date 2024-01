San Lazzaro, Mazzoni blinda Pillati: "No al diktat delle primarie"

Non c’è solo la Festa dell’Unità tra i pensieri del Pd. Le Comunali, infatti, rischiano di essere per i dem una partita complessa, visto che in diverse realtà si sono incartati, tra divisioni e coalizioni che sembrano ballare da sole. È il caso di San Lazzaro dove, dopo la decisione del Pd di convergere sulla consigliera regionale dem Marilena Pillati, senza primarie, gran parte dei possibili alleati hanno respinto la candidatura al mittente perché "non espressione del territorio".

"Auspico che ci possa essere una coalizione, ma la sua scelta il Pd l’ha espressa chiaramente. Quella su Pillati è stata una scelta unanime. Una candidatura di grande spessore e profilo"", tira dritto la segretaria provinciale Federica Mazzoni, pronta a proseguire anche in solitaria sulla consigliera regionale dem vicina a Matteo Lepore (con il sostegno della sindaca Isabella Conti), sebbene i pontieri dem siano già al lavoro per cercare sponde con i possibili alleati. Tra questi, il M5s non ha firmato la seconda nota anti-Pillati, mentre "Italia Viva ancora non ha deciso e sta valutando il da farsi", fanno sapere i referenti provinciale e locale Lina De Troia e Graziano Fanti.

Comunque vada, il dossier primarie sembra chiuso: "Credo che il diktat o il dogma delle primarie – dice Mazzoni – non sia qualcosa che ci qualifichi politicamente. Le primarie si fanno se si ritengono necessarie, a San Lazzaro abbiamo fatto una scelta differente che vede grande compattezzadel Pd". Insomma, i dem smontano i gazebo, nonostante a Casalecchio lo storico esponente dem Saverio Vecchia per questo motivo abbia deciso di non rinnovare la tessera. "Un grande dispiacere umano e politico, è stato un pezzo importante della storia del nostro partito, ma spero che le nostre strade si incrocino di nuovo", commenta la segretaria Pd, ricordando, però, la scelta a maggioranza del partito di Casalecchio "di non proseguire con le primarie e di designare come candidato Matteo Ruggeri". Mazzoni, intanto, lancia anche la campagna per le Europee di giugno, con una rassegna di iniziative per parlare "di una Europa progressista" con alcuni big Pd tra febbraio e marzo come Peppe Provenzano, Gianni Cuperlo, Enrico Giovannini e Nicola Zingaretti.

Nomi "troppo a sinistra" che già stanno facendo mugugnare qualche dem di area cattolica che votarono Stefano Bonaccini alle primarie.

