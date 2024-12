San Lazzaro: progetto per eliminare i contenitori monouso nei negozi locali

Dire addio ai contenitori monouso: è questo l’obiettivo del progetto "Vediamo il contenuto, non il contenitore" che il Comune di San Lazzaro, grazie al contributo di Atersir, sta portando avanti in due esercizi commerciali delle città per cercare di evitare la produzione di rifiuti derivanti dall’asporto di cibo e bevande. Da qualche settimana, infatti, sia nel Circolo Arci San Lazzaro che nel punto vendita Naturasì tutti i clienti possono presentare dei propri contenitori (o in alternativa noleggiarne gratuitamente) per portare a casa i prodotti freschi che vengono acquistati. Il progetto ha lo scopo di sperimentare la pratica, già ampiamente diffusa in Europa, del packaging riutilizzabile nel food-delivery, al fine di evitare la produzione di rifiuti derivanti dalle confezioni monouso impiegate, ad oggi quasi in maniera esclusiva, proprio per l’asporto di cibo e bevande. In particolare, al Circolo Arci San Lazzaro, dal mese di ottobre, i clienti che acquistano il proprio pranzo in modalità d’asporto hanno il diritto ad uno sconto di 50 centesimi nel caso in cui si presentino al banco con il proprio contenitore d’asporto (tipo tupperware) rinunciando così ai contenitori usa e getta in alluminio.

Al supermercato NaturaSì di via Emilia 234 , è possibile acquistare i prodotti freschi da banco noleggiando gratuitamente contenitori riutilizzabili in alternativa a quelli monouso, senza la necessità di cauzione. Una volta consumato il prodotto a casa, il cliente può riconsegnare il contenitore in occasione della spesa successiva (indicativamente entro 7 giorni): Naturasì penserà a lavaggio e sanificazione dei contenitori e alla registrazione dell’utilizzo ai fini della tracciabilità dei risultati. Lo scambio è gestito in maniera smart tramite l’utilizzo della App Aroundrs scaricabile su qualsiasi smartphone. "Il Comune di San Lazzaro ha aderito con molto entusiasmo a questa iniziativa perché siamo convinti che cercare di limitare il più possibile l’utilizzo di contenitori monouso sia un impegno che tutti quanti, a partire dai nostri semplici gesti quotidiani, dovremmo prendere a cominciare da quando consumiamo un pasto fuori casa o facciamo la spesa nei supermercati – spiega l’assessora comunale all’ambiente Sara Bonafè –. Ecco perché siamo felici che due realtà importanti del nostro territorio abbiano aderito a questa iniziativa sensibilizzando su questo tema i propri clienti".

z. p.