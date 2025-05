San Lazzaro salva il canile intercomunale

San Lazzaro accorre per salvare il canile Intercomunale Savena Idice, ora a Loiano. Questo quanto emerso dall’ultima riunione in merito.

A spiegare le novità l’assessore comunale loianese, Giulio Masiello: "Il testo della nuova convenzione per il canile è stato redatto dopo un percorso condiviso dai Comuni interessati, durato mesi e conclusosi con un accordo inizialmente accettato da tutti. Dapprima si è sfilato San Benedetto val di Sambro a pochi giorni dalla scadenza della vecchia convenzione. Successivamente anche Castel di Casio. Infine a marzo, quando la gestione era già stata messa a bando, anche il Comune di Monzuno ha comunicato la volontà di recedere dall’accordo, mettendo quindi a rischio di chiusura immediata il canile poiché complessivamente si sono liberati 7 posti il cui costo non poteva essere sostenuto dagli altri Comuni partecipanti".

Masiello aggiunge: "Si è avviata una trattativa nell’ambito della quale il Comune di San Lazzaro si è proposto di impegnarsi per valutare la possibilità di realizzare il trasferimento del canile in una nuova struttura nei prossimi due anni e si è reso disponibile ad assorbire i due posti lasciati liberi da San Benedetto, mentre il posto di Castel di Casio è stato occupato da Monterenzio che è entrato nella convenzione. A quel punto Monzuno ha accettato di rimanere, ma ha richiesto di limitare l’impegno a due anni". Così la vicesindaca di San Lazzaro, Sara Bonafè: "La nostra disponibilità deriva dalla volontà di risolvere i problemi che caratterizzano la struttura. L’impossibilità di aumentare i posti per i cani in modo da rendere maggiormente sostenibile la gestione, come la mancanza dell’allaccio all’acquedotto, rendono complicato prevederne uno sviluppo futuro ma anche la sua stessa permanenza nel luogo dove si trova oggi. La strada che ci aspetta sarà affrontata con impegno e serietà, ma si tratterà di un percorso non facile e dai risultati non immediati. Insieme a tutte le altre amministrazioni comunali che aderiscono al canile, sarà necessario lavorare per reperire i fondi per creare una nuova struttura adeguata alle esigenze sia del nostro territorio che del canile stesso, in primo luogo per garantire il massimo benessere agli animali ospitati. Nel frattempo continueremo a sostenere con grande vigore l’attuale canile di Loiano".

Zoe Pederzini