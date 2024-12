’San Luca’, duetto emozione. La foto che racconta un’amicizia

"Questa immagine scattata da Erika Serio racconta un momento per cui nessun risultato e nessun successo può essere barattato. L’istante in cui Luca Carboni ha rimesso tutto il suo cuore dentro alla musica e io mi sono sentito così tanto ’di troppo’ da nascondermi come un bambino dietro a una colonna del mio studio perché non avevo il coraggio di disturbarlo, di esserci in una emozione privata. Ho il cuore grato, straripante di vita". Questo il post di Cesare Cremonini (l’immagine è poi stata postata anche da Carboni) che testimonia la passione, il legame e l’amicizia alla base del duetto tra i due artisti nel brano ’San Luca’, contenuto nell’ultimo lavoro di Cesare, ’Alaska baby’, il cui singolo ’Ora che non ho più te’ è in testa alle classifiche.

"’San Luca’ ha un valore per me che va oltre una carriera e la mia stessa storia – continua Cremonini –. Alcune canzoni fanno ancora pensare che ’non sia tutto qui’. Grazie a tutti".

Tantissimi i commenti postati dai fan sotto la foto per esprimere affetto e ammirazione nei confronti di Cesare e Luca.