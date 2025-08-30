San Luca, scritte sessiste e insulti omofobi sui portici: un’altra vittima ha sporto denuncia

Bologna, 30 agosto 2025 – Il Portico di San Luca è tornato ’immacolato’ e le scritte sessiste, misogine e volgari contro tantissime donne, sono scomparse: al lavoro, con l’impegno del Comune e del sindaco Lepore, che ha anche condiviso un reel sui social per condannare quanto accaduto, e della Curia, ci sono operai che, con pennellate di colore, coprono lo squallore della violenza di genere, cancellando nomi, cognomi e numeri di telefono di chi ha visto la sua privacy violata. E la propria identità di donna e professionista denigrata e umiliata.

Camilla Guidotti, che per prima ha denunciato imbrattamenti violenti in rete, e Alice Guerra, unite nella battaglia di civiltà

L’avvocata Camilla Guidotti, che per prima ha denunciato gli imbrattamenti violenti in rete, è andata a San Luca per assicurarsi della pulitura delle scritte. Ma non lo ha fatto da sola: al suo fianco, Alice Guerra, personal trainer e dottoressa di Scienze Motorie, tra le vittime delle frasi sessiste, che con coraggio ha raccontato l’episodio su Instagram. Le due, mano nella mano, hanno generato un’onda di sensibilizzazione e attenzione sul tema. Perché "da sole siamo una forza, ma unite possiamo smuovere il mondo – commenta Guidotti –. E, nel nostro piccolo, lo abbiamo fatto. Più gocce unite fanno marea". Intanto, un’altra vittima ha sporto denuncia in Questura: "Ho trovato il coraggio – confessa Barbara Col –. Fatelo anche voi. Non siete sole".

Fa luce sull’accaduto Annamaria Cesari, coordinatrice provinciale di ‘Azzurro donna’ di FI: "Ho chiesto con un odg l’installazione di videosorveglianza all’interno dell’impianto di illuminazione, bocciato dalla maggioranza del Porto Saragozza". Le telecamere avrebbero potuto individuare gli autori delle scritte, "presentando loro il conto. Non smetteremo di rimarcare che serve maggior rigore nella tutela del territorio".