Agguato in San Mamolo, nel video le urla e gli attimi prima del pestaggio

Bologna, 21 febbraio 2025 – “Il mio assistito ha ricevuto subito tanta solidarietà, ma adesso non mancano le pressioni e le minacce da soggetti che lo hanno preso di mira”. L’avvocato Rocco Cariglino assiste Giancarlo Gregori, il professore di musica pestato nell’androne di casa, in via San Vittore, da un ragazzino sedicenne che era salito fino al suo pianerottolo, accompagnato da altri cinque amici. “In questa vicenda – spiega Cariglino – si sta spostando l’attenzione dalla gravità di quanto accaduto: un minorenne che entra in un palazzo privato assieme ad altri giovanissimi e aggredisce una persona a casa sua”.

Il momento in cui gli adolescenti entrano nel palazzo della vittima Giancarlo Gregori (nel tondo) in via San Vittore. Tutto filmato da lui stesso prima di essere pestato

Una circostanza accertata dalla Squadra mobile, che ha individuato il giovanissimo violento, un sedicenne, adesso indagato per lesioni. C’è un video, agli atti delle indagini, che descrive attimo per attimo l’escalation di violenza. E parte con la vittima che si affaccia alla finestra di casa. Sotto una ventina di ragazzini che gli urlano “Nonno” e lo accusano di aver lanciato contro di loro una bottiglia (questione per cui Gregori è indagato per lancio pericoloso di oggetti). I giovanissimi insultano il professore, lo invitano a scendere giù, mentre lui ripete: “Cosa volete da noi? Non ho fatto niente” e dice loro che li sta filmando e sta chiamando la polizia. Un ragazzino, spavaldo, risponde: “Chiama la polizia, dopo vediamo”.

Mentre accade tutto questo, si vedono altri ragazzini che si infilano nel portone del palazzo di Gregori. Che fa un errore: accetta di scendere a confrontarsi con gli adolescenti, probabilmente non potendo neppure immaginare il rischio che stava correndo con questa decisione. Ma quando apre la porta di casa per scendere in strada, sempre con il telefonino in mano, si trova davanti l’aggressore e suoi amici: “Cosa volete a casa mia, andate fuori!”, ha il tempo di dire, prima di essere colpito e buttato a terra. Il video si interrompe un attimo prima. Il resto è storia nota: il volto tumefatto dell’uomo, il video appello in cui chiede di stare attenti a girare in San Mamolo, vista la presenza costante di queste “bande pericolosissime”, come raccontava.

“Rimango perplesso – spiega l’avvocato Cariglino – rispetto alle dichiarazioni rese dal minorenne indagato: invece di rendersi conto della gravità di quello che ha fatto, essendo entrato in una proprietà privata e avendo aggredito una persona a casa sua, parla di un ‘colpo di karate per difendersi’. Mi chiedo se i genitori di questo sedicenne abbiano preso o meno atto di quanto è accaduto, della gravità inaudita dell’atteggiamento tenuto dal figlio, senza spostare l’attenzione su questioni marginali”.

Nei giorni immediatamente successivi all’aggressione, avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 gennaio, l’attenzione sulla moltitudine di giovanissimi che si ritrovano nelle notti, in particolare del weekend, in via San Mamolo lanciando petardi e urlando, era esplosa, con polemiche che avevano coinvolto anche il vicino bar Ciccio, estraneo alla vicenda. “Il locale non c’entra nulla – chiosa il legale –. La responsabilità penale è individuale e i titolari del bar Ciccio non hanno avuto alcun ruolo in quanto accaduto, questo va precisato”.