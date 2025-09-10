San Mamolo, torna stasera ’La notte bianca’

È tutto pronto per la grande festa di stasera: torna per il quarto anno a San Mamolo ’La notte bianca’, festa di strada organizzato dall’associazione culturale Talenti, con negozi aperti, locali che presentano le loro specialità e novità, musica dal vivo, spettacoli, live music, dj set, stand gastronomici, la presenza di Croce Italia con ambulanza e raccolta fondi e piccolo mercatino creativo. Per una quarta edizione spettacolare.

Per l’occasione sono stati adottati alcuni provvedimenti sul traffico legati allo svolgimento della manifestazione. Dalle 17 di oggi alle 00.30 dell’11 settembre, saranno in vigore le seguenti limitazioni: via San Mamolo, da piazza di Porta San Mamolo a via dell’Osservanza, divieto di transito veicolare via Santissima Annunziata, divieto di transito veicolare via dell’Osservanza, all’incrocio con via San Mamolo, obbligo di svolta a destra via San Mamolo, all’incrocio con via dell’Osservanza, obbligo di svolta a sinistra viale Aldini, all’incrocio con via San Mamolo, divieto di svolta a destra viale Panzacchi, all’incrocio con via San Mamolo, divieto di svolta a sinistra.

Dal divieto sono esclusi i veicoli accedenti a proprietà private e ai posti auto al servizio di disabili, veicoli di soccorso e delle forze dell’ordine.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, le linee bus 29 e 52 subiranno deviazioni di percorso dalle 18 a fine servizio di oggi.