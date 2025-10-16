San Petronio e Santo Stefano, pioggia di fondi

Pioggia di fondi per Bologna e le sue chiese. Come anticipato dal Carlino, vengono confermati i 600mila euro da risorse Pnrr per San Petronio e i due milioni di euro per Santo Stefano tra risorse Pnrr (grazie alla rimodulazione dei fondi del Piano europeo di ripresa e resilienza destinati a torri, campanili e chiese) e ministeriali.

Facendo un conto complessivo, però, considerando anche i fondi per la ricostruzione post-sisma 2012, superano i 5 milioni di euro i soldi stanziati per gli interventi di restauro e miglioramento sismico della Basilica di San Petronio e del complesso di Santo Stefano. I lavori, presentati ieri anche alla presenza dell’Arcidiocesi che attuerà i cantieri, partiranno a breve in San Petronio (le opere riguarderanno il miglioramento del comportamento sismico della basilica, con lavori su sottotetto e fondazioni, il consolidamento delle 49 capriate lignee, il ripristino delle catene nella navata centrale) e sono già iniziati in Santo Stefano, dove la conclusione è prevista nella seconda metà del 2027. Previsti lavori per il miglioramento sismico delle coperture di chiese, monastero e museo.

Per la Basilica che affaccia su piazza Maggiore, invece, sarà necessario attendere qualche mese in più "perché i lavori ancora non sono stati appaltati", dice Massimo Pinardi, direttore dell’Ufficio amministrativo per i Beni dell’Arcidiocesi. Entrambe le chiese resteranno agibili per i fedeli, fatte salve alcune mini-chiusure per esigenze di cantiere. Ma dal ministero della Cultura si apre alla possibilità dell’arrivo di nuovi finanziamenti.

"San Petronio – ha detto la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni – è il simbolo di Bologna insieme alle Due Torri. Questo è solo il primo stanziamento che vogliamo fare su questa chiesa anche oltre il Pnrr". Obiettivo: trovare le risorse per mettere in sicurezza questa e "progressivamente tutte le chiese di Bologna", spiega Borgonzoni annunciando che anche che grazie al lavoro sinergico con la Curia "stiamo inserendo ulteriori fondi per la chiesa oratorio di Sant’Antonio da Padova e San Pio V a Colle Ameno di Sasso Marconi della Fondazione Marconi, per la quale abbiamo chiesto oltre 300mila euro". Un intervento che permetterà di impermeabilizzare completamente la copertura, ripristinare e ritinteggiare gli intonaci di facciata, oltre a interventi strutturali quali archi, travi lignee e nodi. La soprintendente di Bologna, Francesca Tomba, ha ringraziato il personale per il lavoro "particolarmente delicato" tra ministero e Curia.