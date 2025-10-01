San Petronio e San Francesco: il 4 ottobre sarà doppia festa per Bologna

Bologna, 1 ottobre 2025 – Dall’anno prossimo, a Bologna, il 4 ottobre sarà doppia festa. Proprio così, perché i bolognesi non celebreranno più solamente San Petronio, santo patrono della città delle Due Torri, ma anche San Francesco D’Assisi, che torna ufficialmente a essere onorato in una festa nazionale. Dopo l’abolizione del 1977, infatti, il ripristino della festività è legge e dal 2026, in tutta Italia, non si lavorerà nella festa dei due santi: fra un anno, dunque, entreranno in vigore gli orari festivi nei luoghi di lavoro e i divieti di compiere determinati atti giuridici.

Un giorno di riposo in più per il Bel Paese, ma nessuna novità, dal lato pratico, per chi studia e lavora sotto i Portici, che da sempre festeggia e celebra San Petronio in una giornata di comunità, eventi e iniziative che riempiono la città. Insomma, non cambierà nulla per le scuole e gli uffici pubblici, che sono già chiusi in quella giornata lavorativa.

La corrispondenza tra la festività nazionale e quella locale fondamentalmente, toglie ai dipendenti pubblici e agli studenti bolognesi una giornata di riposo in più da poter segnare sul calendario. E la magica atmosfera che si respirerà sabato sarà l’ultima festa dedicata esclusivamente al santo patrono bolognese che conviverà e condividerà la ‘sua’ giornata con San Francesco, celebrazione tanto desiderata anche dal cardinale Matteo Zuppi: reintrodurla "sarebbe un'ottima occasione per fermarsi e anche riascoltarlo di nuovo”, aveva detto il presidente della Cei quando il progetto di legge era ancora in discussione in Parlamento.

E ora che è tutto ufficiale, “accogliamo con gioia la notizia. Questa decisione diventa occasione per riscoprire la figura del Patrono d'Italia, che ha profondamente segnato il carattere del nostro Paese. Lo è ancora di più in questo tempo, lacerato dalle divisioni, da tensioni internazionali crescenti e da una drammatica escalation di violenza globale”. San Francesco, “che ebbe tra i suoi principali obiettivi un annuncio di pace – chiude Zuppi -, ricorda che è possibile un mondo fraterno, disarmato, dove ciascuno ha il suo spazio, a partire dai più poveri e fragili. La sua vita e il suo operato possono ispirare l'amore politico e quello per il Creato”.

Cosa cambia a Bologna

Di fatto, per chi lavora a Bologna non c’è alcun cambiamento. Ora le due festività “dovranno trovare il modo di coesistere”, mentre per i territori della provincia, il discorso è diverso: "Il 4 ottobre è festa per la città, ma non è per tutti gli altri comuni della provincia che hanno una loro festività, che già si celebra in altre giornate – analizza il direttore generale di Confcommercio Ascom Giancarlo Tonelli, che fa un punto sullo scenario del settore del commercio e dei pubblici esercizi -. La novità, dunque, peserà più sulle aziende di provincia che su quelle cittadine, perché dovranno fare i conti con un’ulteriore festività”.

In termini tecnici, dal 2026, “ci sarà un nuovo 26esimo che i titolari dovranno riconoscere ai loro dipendenti – scandisce il dg -. Si tratta di un 30% in più per chi ha un contratto nel commercio e il 20% in più per i pubblici esercizi. Quindi bisognerà capire a livello legislativo cosa avviene con la reintroduzione di una festività a suo tempo soppressa”. E con i tempi che corrono “di difficoltà e di calo dei consumi, questa festa rappresenta un costo per le imprese, ma non è detto che il ricavo ci sia”. Per questo, per il mondo del commercio e dei pubblici esercizi, “chiediamo che sia prevista una defiscalizzazione per le imprese, permettendo loro di affrontare con tranquillità l’aumento dei costi – chiude Tonelli -. Oltre a questo, chiederemo che le 32 ore di permesso, frutto delle giornate festive soppresse, scalino a 24”.