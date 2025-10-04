San Petronio, le celebrazioni nel segno della speranza contro le guerre: “La pace è di tutti”

Bologna, 4 ottobre 2025 – Una festa speciale quella di San Petronio di oggi pomeriggio. In una Basilica gremita, presenti il sindaco Matteo Lepore e le autorità (dal prefetto Enrico Ricci al questore Antonio Sbordone al comandante provinciale dei Carabinieri, il generale Ettore Bramato, a Elena Ugolini consigliera regionale ex sfidante di de Pascale in Regione), dopo la consueta processione è monsignor Stefano Ottani, vicario generale alla sinodalità, ad aprire le celebrazioni.

Basilica gremita per la messa di San Petronio, celebrata dal cardinale Matteo Zuppi (Foto Ruggeri)

Ringraziando l’arcivescovo Matteo Zuppi visto che “quest’anno sono dieci anni dal suo ingresso a Bologna che festeggeremo il 12 dicembre”. Non solo. Ottani ricorda, infatti, anche un’altra data importante: “Il settantesimo compleanno, sabato prossimo, del nostro arcivescovo”, tra l’altro coetaneo di Papa Leone XIV, “che non possiamo che cogliere, pur essendo una coincidenza, il segno della strettissima comunione con Papa Leone XIV, suo coetaneo”.

Zuppi ha replicato con il sorriso, ringraziando: “Sono stati anni intensi e pieni. Quando ci si vuole bene… durano poco”. Poi, prima di dare il via alla Messa, fa sapere che a breve cambierà la governance della diocesi: “Vi chiedo perdono, il mio algoritmo non è ancora arrivato a presentare alla città i nuovi vicari…”. Dopo il Vangelo di Matteo, la parola chiave dell’omelia del cardinale è la speranza. Ricorda le guerre che suscitano “partecipazione” e quelle “non viste”, nei lontani posti del mondo dal Mozambico al Sud Sudan, ma anche le lacrime della signora ucraina che lo saluta all’ingresso affranta perché non sa dove sia il figlio: “Quelle lacrime sono la guerra”, dice Zuppi. In un mondo complesso, difficile, di conflitti, il rischio, dice il cardinale e presidente della Cei, è farsi sopraffare “dalla paura ‘comandona’ che paralizza la vita e imprigiona il cuore”. Non cita espressamente la guerra in Medio Oriente e il genocidio di Gaza, ma ricorda la mobilitazione per la pace in generale perché la “pace è di tutti”. Tant’è che lunedì prossimo, 11 ottobre, “la invocheremo tutti insieme con il nostro Papa Leone XIV”. Il Pontefice guiderà infatti la preghiera per la pace in piazza San Pietro a Roma e l’Arcidiocesi di Bologna aderirà, accogliendo l’invito del Papa affinché tutte “le comunità ecclesiali, parrocchie e aggregazioni religiose diventino case della pace con analoghi momenti di raccoglimento guidati dall’arcivescovo durante la sua visita pastorale a San Giorgio di Piano.

Di fronte alle innumerevoli vittime innocenti della terza guerra mondiale a pezzi - scrive l’Arcidiocesi in una nota - ci uniamo a tutti i concittadini e aggregazioni che manifestano pacificamente per la pace”. Zuppi conclude citando la missionaria forlivese Annalena Tonelli, morta in Somalia: “La vita è sperare sempre”. Perché senza speranza “la vita è vuota” e rimane “consumismo, solitudine anche nelle nostre città” e questa “non è vita”. Da qui, l’invito a seguire “il cammino di Gesù” chiedendo, “al Signore, con l’intercessione di San Petronio, di non perdere mai la speranza”.

“Apparecchiamo un po' di accoglienza dove ci è possibile, perché senza saperlo ospiteremo il Signore. E Bologna sia una città che sconfigge il resistente seme dell'odio”. È infine l'appello che il vescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, ha rivolto alla città durante la celebrazione di San Petronio.